El Lenovo Tenerife, a por otro reto de máxima exigencias en la BCL

El Lenovo Tenerife afronta este miércoles, a partir de las 17:30 horas, su cuarta salida consecutiva, coincidiendo con su visita al Bnei Herzliya, vigente subcampeón de Israel, en la tercera fecha de la fase de grupos de la Basketball Champions League (Enerbox Arena, 17:30 hora canaria | Teledeporte).

Metido de lleno en uno de los tramos más exigentes del calendario (los aurinegros han ejercido de visitantes, incluida esta salida, en seis de sus nueve primeros compromisos oficiales de la temporada), el grupo de Txus Vidorreta encara un partido complicado, ante un rival muy físico, que acumula su mismo balance en el certamen continental: un triunfo y una derrota.

Originario de Herzliya, distrito ubicado al Norte de Tel Aviv, en plena costa central mediterránea, el Bnei Herzliya disputa el torneo europeo aún más al Norte, a 50 kilómetros, ya en territorio de Haifa, concretamente en Hadera, una ciudad turística, rodeada de fértiles zonas agrícolas, formada por inmigrantes rusos y del Este de Europa a finales del siglo XIX.

La razón de su traslado continental tiene que ver con las mejores prestaciones del Enerbox Sport Palace, un moderno recinto con más aforo que su pabellón habitual, el Hayovel Herzliya. La pista de Hadera, sede de la reciente Supercopa de basket de la liga israelí y de buena parte de los últimos partidos del equipo nacional de voleibol, acogerá un partido no exento de dificultades para los canaristas.

Aguarda un adversario con un buen roster, que dinamitó la última temporada en Israel al eliminar al potente Macabbi Tel Aviv de Euroliga en las semifinales de liga y hacerse con el título de Copa.

El equipo blanquiazul, antaño conocido como Bnei HaSharon y club en su día del ex aurinegro Jakim Donaldson, viene de superar al Rytas Vilnius (90-85) en la BCL y de caer el domingo, en la prórroga, ante el Hapoel Haifa (85-87) en su torneo doméstico, donde marcha con un saldo de 2/2 y recientemente conseguía victorias de mucho mérito ante Hapoel Holon (74-79) o Hapoel Jerusalem (83-66).

Dirigidos por el ex base internacional israelí, Oren Aharoni, seleccionador hebreo en categorías inferiores, el Bnei Herzliya acometió hace pocas semanas dos refuerzos importantes para sustituir a los lesionados Robert Carter y Quinton Hooker, incorporando así a su roster al pívot ex canarista Julian Gamble; así como al base estadounidense, ex de Olympiakos entre otros, Briante Weber, que ya debutó el domingo en liga.

El equipo israelí cuenta con cinco americanos en sus filas, amén del ala-pívot internacional belga, formado en la NCAA, Andy Van Vliet, un zurdo de 2,13 con buena mano; y el interior Biram Faye, senegalés con pasado en la cantera del Granca y en la LEB Oro. A eso hay que añadirle el núcleo duro de jugadores locales, con el joven Yair Kravitz a la cabeza.

El escolta Chris Babb ejerce de jugador franquicia en su segunda temporada en el club, tras haber sido una de las claves de su exitosa temporada pasada. El propio Gamble, que ha destacado nada más llegar; y el que fuera pívot del Fuenla, Maurice Kemp, con 23,5 puntos y 7 rebotes de media en Europa, son también dos de sus principales peligros; junto al base Sandy Cohen (5/8 en triples el domingo).