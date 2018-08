Aviación Civil de Portugal investiga a Binter por cancelar vuelos en Madeira que la compañía atribuye al mal tiempo

La Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Portugal ha abierto una investigación a la aerolínea canaria Binter después de que esta semana haya cancelado, entre el martes y este domingo, 16 de los 22 vuelos previstos entre las islas de Madeira y Porto Santo, en el archipiélago portugués.

Según la compañía canaria, la causa de estas cancelaciones se debió al mal tiempo reinante en Madeira, que impidió despegar a los aviones. Binter cubre desde junio pasado la ruta entre las dos islas, después de que en abril ganara el concurso público internacional convocado por el Gobierno de Portugal para cubrir el transporte aéreo interinsular a través de una conexión aérea declarada de obligación de servicio público (OSP) para los próximos tres años.

Los vuelos entre Madeira y Porto Santo tienen una duración de 20 minutos y son realizados por aviones ATR-72, como la mayoría de los que conectan las islas Canarias. Binter ofrece un vuelo diario de ida y vuelta entre ambas islas entre octubre y abril, ambos inclusive, doblándose la frecuencia de mayo a septiembre.

Según el diario local DNoticias, las cancelaciones no solo han provocado indignación entre los pasajeros, sino también en el gobierno regional de Madeira, que no entiende que a la única aerolínea a la que le afectara las condiciones meteorológicas adversas fuera a Binter, cuando las demás compañías pudieron despegar y aterrizar del Aeropuerto Internacional de Madeira Cristiano Ronaldo.

El mismo periódico cuenta que el gobierno regional acusa a la aerolínea de falta de diligencia y revela que todo se debe a que solamente había asegurado el pago de la OSP hasta el pasado miércoles, cuestión negada por la Secretaría de Infraestructuras del Estado, que sostiene que el contrato sigue en vigor.

Según dijo el pasado viernes el vicepresidente del Gobierno de Madeira, Pedro Calado, en unas declaraciones recogidas por la Agencia Lusa, el Ejecutivo regional contactó con el departamento comercial de la empresa canaria "y no sabía que los vuelos estaban cancelados".

"Llamamos a Canarias y nadie sabía nada, llamamos al Ministerio y tampoco nadie sabía nada. Mandamos cartas a las dos entidades, y ninguna respondió", sostuvo Calado, quien señaló que la actitud de Binter es de una "pasividad inadmisible", sobre todo cuando hay mayor afluencia de turistas por el verano.

Así, Calado ha anunciado que pedirá tener acceso a las cláusulas firmadas entre el Estado y Binter para conocer los términos de la concesión del contrato, además de "reforzar" las actuaciones para que los pasajeros sean "protegidos y resarcidos de los daños" ocasionados por estos retrasos y cancelaciones.

El malestar del Gobierno de Madeira es mayor porque señala que el avión no pudo despegar con destino al aeropuerto de Porto Santo alegando mal tiempo, pero no tuvo problemas esos días para conectar con el mismo avión los vuelos con Canarias.

"No podemos permitirlo, ni se puede tolerar, porque el servicio es público y tiene que ser prestado, ha sido objeto de un concurso público, tiene que ser asegurado convenientemente. No se puede cancelar los vuelos a una isla, donde no hay ningún otro servicio, sin ninguna explicación, normal o digna de aceptación", sostuvo Calado.