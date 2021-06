El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a desmantelar las centrales térmicas para avanzar en la transición energética

Respaldo unánime de todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias para desmantelar las centrales térmicas de Endesa en las islas. Los 58 diputados presentes en la Cámara este 23 de junio han votado a favor de una proposición de ley que tiene como objetivo elaborar un plan progresivo para reducir la quema de combustibles fósiles y avanzar hacia la transición energética.

El camino hacia la descarbonización de las centrales térmicas en Canarias

En el documento, impulsado por la iniciativa ciudadana Sí al Salto de Chira, se recuerda que casi el 80% de la producción de electricidad en las islas proviene del consumo de fuel-oil o gasóleo y diesel, mientras que la producción de eólica y fotovoltaica apenas alcanza el 20%. Para ampliar el porcentaje de generación eléctrica con fuentes limpias, la PNL defiende que es preciso que el Ejecutivo regional fuerce a Endesa a sustituir las centrales repartidas por todas las islas por nuevas instalaciones de generación y de almacenamiento de renovables.

Con ello, se pretende reducir la emisión de gases de efecto invernadero desde Canarias (que representan el 3% de todo el territorio nacional), ya que las centrales térmicas son responsables de buena parte de la contaminación. Además, en el plano económico, la PNL recuerda que Endesa recibe una subvención del Estado como compensación del sobrecoste que representa la generación de electricidad en Canarias.

La regulación del sistema energético es competencia estatal y Endesa ya contempla un proyecto para transformar las centrales térmicas en las islas para que pasen de usar el fuel-oil para generar electricidad al gas natural o hidrógeno. Sin embargo, la PNL establece que las instituciones deben abandonar una actitud pasiva y, en lugar de aceptar los planes de la empresa, insta al Gobierno canario a presentar un calendario de desmantelamiento progresivo y ordenado de las centrales térmicas reflejado en una planificación sin que se ponga en peligro el suministro eléctrico.

El Grupo Popular quiso introducir una enmienda para aclarar que la planificación se realice garantizando el 100% del consumo, dando estabilidad al sistema y con precios sostenibles y competitivos. Así lo defendió Carlos Esther, representante de la formación, quien reincidió en que el desmantelamiento de las centrales térmicas debe ser gradual, a medida que se introduzca la generación de renovables.

Los grupos que presentaron la PNL (PSOE, CC, NC y ASG) aprobaron la introducción de la enmienda. Nayra Alemán, del PSOE, defendió que como representantes públicos deben estar a la altura ante el reto que se presenta para cumplir con los plazos fijados por la Unión Europea de cara a la descarbonización total en 2050. Aunque recordó que el Ejecutivo regional tendrá listo un Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN) a finales de año en el que recogerá todas las acciones necesarias, valora respaldar la PNL para "reforzar ese reto".

Desde Nueva Canarias, el parlamentario Luis Campos agradeció a los representantes de la iniciativa Sí al Salto de Chira, presentes en la Cámara, que impulsaran la PNL para acompasar con otras medidas a proyectos estratégicos como la central hidroeléctrica de almacenamiento proyectada en Gran Canaria. "Tenemos centrales muy contaminantes y otras muy cercanas a núcleos poblacionales. El proceso es urgente e inaplazable para cumplir con los plazos de la UE. Pero se debe garantizar el suministro eléctrico", ha señalado. Por ello, Campos ha remarcado la necesidad de "mantener la coherencia, sentido común, sensatez" y trazar un plan de desmantelamiento, garantizando el suministro a medida que se aumente la penetración de fuentes limpias. "Tenemos que ser capaces de exigir a Endesa plazos concretos".

Ramón Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, también respaldó la iniciativa y demandó al Gobierno de Canarias que fomente la transparencia y la discusión en torno al desmantelamiento de las centrales. Por su parte, Ricardo de la Puente (Grupo Mixto) recordó que Ciudadanos ha defendido medidas similares en el ámbito estatal y considera que Canarias debe cumplir los plazos previstos con todas las medidas posibles que permitan descarbonizar la producción de energía.

El Grupo Nacionalista Canario-Coalición Canaria también defendió la propuesta, pero David de la Hoz centró su intervención en la necesidad de acompañar el desmantelamiento de las centrales térmicas con un modelo basado en dos premisas: la distribución y el reparto de la titularidad. "La nueva etapa de la energía va a una velocidad enorme y las administraciones públicas deben ser actores principales. Fomentar el autoconsumo y la democratización, con la participación ciudadana, son cuestiones fundamentales", ha remarcado.

En este sentido Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos Canarias (que junto con el PP fue la única organización que no firmó la presentación de la PNL), también defendió un modelo de gestión distribuida, con comunidades energéticas que eviten la concentración en multinacionales que se aprovecharían del viento o el sol. Marrero también votó a favor de la propuesta, que "supera el debate sobre el Salto de Chira" (Podemos en Las Palmas de Gran Canaria ya ha manifestado su oposición al proyecto), porque su formación, dice, siempre ha apostado y ha defendido las renovables. "Nos opusimos al gas y a las regasificadores. Lo seguiremos haciendo. La transición se hace con renovables, no con más fósiles". Sin embargo, considera que para alcanzar mayor penetración de fuentes limpias, "debemos resolver los sistemas de almacenamiento". "Mientras no lo hagamos, tendremos que seguir con fósiles".