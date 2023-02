El presidente del Cabildo de Fuerteventura defiende que su gobierno, formado solo por dos miembros, funciona con “normalidad absoluta”

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha dicho este jueves que la institución funciona con “normalidad absoluta” y ha acusado a la oposición de intentar dar la imagen de que “el barco se hunde” y ha asegurado que no van a encontrar “un iceberg que lo hunda”.

CC pide al PSOE llegar a acuerdos en el Cabildo de Fuerteventura, que gobierna solo con dos integrantes

Más

Lloret ha vuelto a defender en rueda de prensa el cese de los siete consejeros de Coalición Canaria que, en su opinión, “por interés y estrategia política, actuaban bloqueando expedientes a los que había que darles viabilidad por el interés de la isla”. Además, ha insistido en que él no propició un gobierno con solo dos miembros, él y un consejero de su mismo partido (Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), sino que esta situación se produjo por la marcha de los cuatro consejeros del PP a finales de diciembre después de que hubieran sido cesados los nacionalistas.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura ha defendido la “normalidad absoluta” de la que goza el sistema de tramitación de la institución insular en cuanto a la conformación de los consejos de gobierno. Lloret ha aludido así a un informe del secretario del Cabildo en el que informaba de que el reglamento orgánico de la institución insular “debe ser interpretado en el sentido de que existe un tope mínimo de miembros del Consejo de Gobierno”, que “es de tres, es decir, el presidente y dos consejeros”, uno de los cuales ejercerá de secretario.

Con el fin de “zanjar el debate” generado en los medios de comunicación a través de la publicación de informes y solicitudes emitidos por diversos miembros de la corporación, el presidente Lloret ha compartido la circular remitida a todo el personal. En ella se informa de que una posible “inseguridad jurídica nunca la podrá crear un acto o una resolución administrativa” y que “tampoco estamos ante un supuesto donde se puedan dictar ‘directrices’ para que las sigan los funcionarios, ya que estos deben saber cómo actuar en cada momento y realizar su trabajo respetando las leyes”.

Tanto en dicho documento como en la comparecencia pública de este jueves, Lloret ha aclarado que “la decisión sobre la existencia de quorum o no del Consejo de Gobierno Insular es del secretario-consejero, quien ha indicado en las actas desde el mes de diciembre que considera legalmente constituido el Consejo de Gobierno insular con la presencia de la totalidad de los miembros en primera convocatoria”.

En cuanto a los motivos por los que grupos de la oposición han solicitado información sobre esta situación y emitido comunicados públicos al respecto, el presidente ha considerado que se corresponden con “intereses y estrategias políticas que no deben interferir con el correcto desarrollo de la actividad de esta administración”.

También ha respondido a una instancia interpuesta por el Grupo Coalición Canaria, en la oposición, respecto a su actual vinculación laboral y administrativa con la administración de la isla. Una vinculación sobre la que ha indicado que “es la misma que cuando tomó posesión del cargo, en marzo de 2021, es decir, la de presidente”.

En cambio, ha aclarado que “la vinculación laboral sí que ha cambiado desde que el día 14 de enero de este año solicitó a Recursos Humanos que se cursara su baja en el Régimen General de la Seguridad Social”, una decisión adoptada ante su inminente paternidad, que se produciría tan solo unos días más tarde.

“Me habría gustado no tener que hacerlo y disfrutar de las seis semanas que me reconoce el derecho legal a la paternidad, pero he tenido que hacer un ejercicio de ponderación entre ese deseo y las necesidades del Cabildo de Fuerteventura”, ha señalado.

“No creo que sea el primer padre de la historia que tiene que compatibilizar su trabajo con la atención a la familia y es lo que estoy haciendo, buscando lo mejor para la administración que me ha tocado dirigir compatibilizándolo con mi labor de padre”, ha apuntado.