Área de Promoción del Ayuntamiento de Fasnia: “Ayudamos a que emprendedores y startups se posicionen mejor en el tejido empresarial”

Fasnia está localizado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El pequeño municipio, que no supera los 3000 habitantes, cuenta con planes de desarrollo local para impulsar el emprendimiento. Desde Impulsa Ventures se ha invitado a los responsables de la Agencia de Desarrollo Local de Fasnia a participar en una serie de entrevistas para que especifiquen cómo abordan este tema. Una de las funciones principales de esta oficina es llevar a cabo el proyecto PRODAE para fomentar la actividad económica en el territorio y crear empresa en el municipio.

Pregunta: ¿Qué proyectos locales para el fomento de emprendimiento se han fomentado en los últimos años?

Respuesta: Nosotros, sobretodo, ayudamos a tramitar y gestionar las subvenciones para emprender. Trabajamos con la de capitalización por pago único y la subvenciones por promoción de empleo autónomo, que la da el Gobierno de Canarias.

P: ¿Y cómo ayudan a los emprendedores?

R: Informamos al emprendedor sobre otras fuentes de financiación, ya sean ayudas a nivel nacional o micro créditos que puedan aportar algo de liquidez. Desde la oficina de desarrollo asesoramos sobre la viabilidad a aquellos que tengan una idea de negocio no muy bien trabajada. Lo acompañamos durante todo el plan de empresa, lo desarrollamos desde aquí con los datos que nos ofrece gracias a una aplicación que nos cede el Gobierno de Canarias. También ayudamos en los tramites de constitución y de apertura. Además, promovemos una serie de charlas y reuniones para todos aquellos que estén interesados en emprender, pero no lo tengan muy claro.

P: ¿Han notado alguna preferencia de sector por parte de los emprendedores?

R: La verdad es que sí, el sector terciario es muy potente en las Islas Canarias y nos hemos percatado de que hay un gran número de fasnieros que están interesados en el sector turístico. En Fasnia, contamos con grandes paisajes paradisíacos, por no hablar de los recursos endógenos que poseen nuestras tierras.Nosotros ayudamos a que emprendedores y startups se posicionen mejor en el tejido empresarial

P: ¿Y cómo creen que se puede adaptar el emprendimiento al ámbito turístico?

R: Ahora hay que aprovechar los objetivos de desarrollo sostenible que marcan hacia donde tienes que enfocar tu actividad. Es importante que el emprendedor sepa adaptar sus ideas para que sigan generando una riqueza y que proporcione buena calidad de vida.

P: ¿Qué actividades tienen previstas en cuanto a ayuda en emprendimiento?

R: Como entidad local tenemos un presupuesto limitado. Por desgracia no contamos con cheques al emprendedor ni con subvenciones para nuevas empresas. Hay que tener en cuenta que no somos un municipio muy grande. Pero estamos seguros de que es solo una cuestión de tiempo y que se planteará más adelante en la corporación local.

P: ¿No hay el suficiente respaldo económico para los emprendedores?

R: Creo que hay bastantes recursos para emprender. Sí que es verdad que hay personas que no poseen nada de liquidez, y no pueden solicitar un crédito. Pero, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, si te vas a constituir como autónomo siempre puede ofrecer algún tipo de ayuda económica. No es la solución a todos los problemas, pero permite estabilizar un poco el negocio durante los primeros años. Aún así el emprendedor debe tener claro que siempre se necesita un fondo para tener un negocio propio.

P: ¿Qué logros han conseguido hasta el momento?

R: Normalmente todos los años contamos con alguna actividad nueva. En el 2020 se consiguió una empresa de servicios para coches. Pero lo que es el 2021 no conseguimos nada, la gente seguía un poco temerosa por lo sucedido con la Covid-19. Pero parece que este 2022 se está recuperando un poco. Ya tenemos a varios interesados en emprender, los núcleos principales por los que nos preguntan son el campo de la construcción, y sobre la agricultura.

P: Como sabrás, la diferencia clave entre una startup del emprendimiento es el crecimiento exponencial, pues tiene una base escalable y tecnológica. ¿Ofrecen algún proyecto o algún tipo de ayuda para la creación o impulso de startups?

R: No, para este tipo de empresas ya dirigimos al emprendedor al Instituto Tecnológico de Canarias, o a la Fundación General de la Universidad de La Laguna.

P: ¿Tienen pensado en un futuro incluir ayudas para la creación de startups?

R: Puede surgir en un futuro, pero por el momento no. Hasta cierto punto dependemos de la demanda de la gente. Si en Fasnia no están interesados en las sturtups, no podemos ofrecer ayudas para estas, en el momento que quieran pues estaremos dispuestos a hacerlo.

P: ¿Necesitan más apoyo o ayuda económica por parte del Gobierno central?

R: Sí, aunque muchos piensen que desarrollo local no sea un área importante, esta es muy dinámica y mueve a muchas personas. La gente quiere emprender, y nosotros les queremos ayudar a hacerlo.

P: ¿Ven a Canarias como un lugar de referencia para el emprendimiento gracias a su multiculturalidad?

R: Desde luego, la posición estratégica que tiene, las condiciones climáticas, la diversidad de la gente que vive aquí, la mentalidad quizá más abierta que otras zonas, todo se conjuga para que Canarias sea un lugar al que tener en cuenta en lo que a emprendimiento se refiere.

P: ¿Conocen la figura de las incubadoras de startups como apoyo a su creación?

R: Claro que la conocemos, no estamos muy familiarizados con ella, pero sí. De hecho, aquí hay una que suele comunicarse mucho con nosotros y apoya.

P: ¿Le resultan favorables para el emprendimiento que organizaciones como Impulsa Ventures cumplan esta función de incubadora de startups?

R: Cuanta más ayuda y más respaldo haya para las pequeñas startups que quieran adentrarse al mercado mejor. Cada vez más personas demandan este tipo de iniciativas y organizaciones que puedan servirles para montar sus empresas, la gente no tiene tanto miedo a emprender, pero necesitan ser asesorados para que todo pueda salirles bien. A veces se monta una empresa con una idea en la cabeza y a medida que la trabajas, acaba evolucionando o transformándose en otra cosa totalmente distinta. Es muy importante para el emprendedor saber adaptarse a esto y las incubadoras como la que comenta, son muy importantes para aportar soporte.