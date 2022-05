Britische und deutsche Start-ups siedeln sich auf den Kanarischen Inseln an, angezogen von jungen Talenten, dem Klima und den Steuervorteilen der ZEC

Gran Canaria, Lanzarote, Teneriffa und die Kanarischen Inseln im Allgemeinen bieten Möglichkeiten für eine unglaubliche Vielfalt an Start-ups und Branchen. Von kreativen und kulturellen Start-ups bis hin zu solchen, die mit der digitalen Wirtschaft, dem Hafen- und Seeverkehrssektor, dem Klima und Energie oder der blauen Wirtschaft zu tun haben, siedeln sich britische und deutsche Start-ups auf den Kanarischen Inseln an, angezogen von den jungen Talenten, dem Klima und den Steuervorteilen der ZEC.

Als führendes internationales Reiseziel, das jährlich fast 10 Millionen Touristen empfängt, erreichen die Kanarischen Inseln wieder allmählich die fast 15 Millionen, die sie vor der Pandemie hatten. Mit ihrem enormen natürlichen Wert bieten diese atlantischen Inseln ebenso interessante Möglichkeiten als Innovationslabor und Prüfstand für neue Technologien und Geschäftsmodelle sowie als Ort, der digitale Nomaden willkommen heißt.

Die Kanarischen Inseln bieten attraktive Bedingungen für ausländische Investitionen, mit einer großen Zahl qualifizierter Arbeitskräfte, die Teil eines aktiven und wachsenden Ökosystems für Start-ups in einem reifen und entwickelten Markt sind, der dank seiner geografischen Lage, der hervorragenden Infrastruktur, der guten physischen und digitalen Anbindung, der vorteilhaften Steuersätze und der wettbewerbsfähigen Kosten in einem stabilen und risikoarmen europäischen Umfeld einen privilegierten Zugang zu den europäischen und aufstrebenden Märkten in Lateinamerika und Westafrika bietet.

So hat sich Gran Canaria zu einem internationalen Magneten für internationale Unternehmen, Fachkräfte und Talente entwickelt. Wenn Sie sich für Gran Canaria entscheiden, entscheiden Sie sich nicht nur für eine ideale Work-Life-Balance, sondern auch für eine globale, gut vernetzte, sichere, stabile und einladende Insel.

Auf der Grundlage einer beständigen politischen, rechtlichen und sozialen Stabilität und eines hohen Standards an Dienstleistungen und Infrastrukturen ist Gran Canaria der perfekte Ort, um ein Start-up zu gründen und eine berufliche und persönliche Karriere zu entwickeln. Gran Canaria selber zählt als eigener Projektbeschleuniger, eine strategisch günstig gelegene Operationsbasis und ein zuverlässiger Prüfstand für Innovationen und Ideen. Lebensqualität und das beste Klima der Welt sind in diesem einzigartigen Angebot inbegriffen.

Deutsche Start-ups und ihr Interesse an den Kanarischen Inseln

Nach Angaben des spanischen Instituto Nacional de Estadística (INE) leben derzeit 115.099 in Deutschland geborene Deutsche in Spanien. Davon sind 25.286 auf den Kanarischen Inseln sesshaft, die neben Madrid, Barcelona, Valencia und den Balearen zu den beliebtesten Orten in Spanien unter den deutschen Einwanderern gehören. Es sind nicht nur die Strände und das Klima, die sie anziehen, sondern auch andere Anreize, die die Kanarischen Inseln für Unternehmer und Geschäftsleute bieten.

Im Rahmen der von der kanarischen Regierung und anderen eigenständigen Einrichtungen angebotenen Programme und Finanzhilfen haben es die Inseln geschafft, auf der Liste der spanischen autonomen Gemeinschaften, in denen die meisten Start-ups angesiedelt sind, hinter Barcelona, Valencia, Madrid und Andalusien den fünften Platz einzunehmen; das heißt, 4,28 % aller zwischen 2015 und 2020 in Spanien angesiedelten Start-ups befinden sich auf den Kanarischen Inseln.

In den letzten Jahren haben mehrere spanische und deutsche Programme die Führung bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den unternehmerischen Sektoren beider Länder übernommen, mit dem Ziel, ihr Wissen über den Start-up-Sektor zu teilen und die Entwicklung spanischer Start-ups mit Hilfe deutscher Investoren zu fördern.

In diesem Zusammenhang gibt es in beiden Ländern verschiedene staatliche Programme und Verbände, die unternehmerische Aktivitäten in beiden Ländern auf staatlicher Ebene fördern und unterstützen.

Auf der einen Seite gibt es die Deutsche Handelskammer für Spanien, die sich aktiv an der Entwicklung des spanischen Startup-Marktes beteiligt, und auf der anderen Seite ICEX, España Exportación e Inversiones, die ein Webinar über den Startup-Sektor in Deutschland organisierte, mit dem Ziel, die Chance für Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen, sowohl für spanische Unternehmen auf dem deutschen Markt als auch für potenzielle deutsche Investoren in Spanien.

Ein neues Gesetz über Start-ups soll Spanien zu einem der attraktivsten Standorte für digitale Unternehmen machen

Die spanische Regierung hat einen Gesetzentwurf zur Förderung eines Ökosystems für neue Unternehmen verabschiedet, besser bekannt als das Startups-Gesetz, mit dem sie hofft, Spanien zu einem der attraktivsten Ziele für Investitionen, Talente und innovative Unternehmer zu machen.

Das Dokument sieht erhebliche Steuererleichterungen vor, beseitigt bürokratische Hürden und macht die Verfahren flexibler, um die Gründung von und Investitionen in Tech-Startups zu fördern. Es enthält auch wichtige Initiativen, um internationale und spanische Talente anzuziehen und zurückzuholen, und ermutigt “digitale Nomaden” - Unternehmer und Fernarbeiter, die überall leben und arbeiten können -, sich in Spanien niederzulassen.

Diese Personen werden die Möglichkeit haben, fünf Jahre lang in Spanien zu leben und zu arbeiten und von einem besonderen Steuersystem zu profitieren, indem sie Einkommensteuer für Nichtansässige zahlen. Um spanische Talente wieder ins Land zu holen, wurden die üblichen Anforderungen für dieses System gelockert (der Zeitraum, in dem man zuvor nicht in Spanien ansässig war, wurde von 10 auf 5 Jahre reduziert).

Das Startup-Gesetz ist einer der Meilensteine des Plans zur Wiederbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit. Dieses Gesetz wird Spanien zu einem der attraktivsten Länder in Europa für Investitionen, Unternehmertum und Talente machen. Es entspricht auch dem kürzlich eingeführten EU-Standard für Startup-Nationen: eine Reihe von Praktiken, die den Unternehmergeist in der Europäischen Union fördern und die Gründung innovativer neuer Unternehmen unterstützen sollen, indem sie die richtigen Bedingungen für deren Wachstum schaffen.

Dieser Gesetzentwurf wird von verschiedenen Maßnahmen begleitet, die die Regierung zur Förderung der Finanzierung dieser Art von Unternehmen in Spanien eingeführt hat, darunter Fond-ICO Next Tech, mit Investitionen in Höhe von 4 Milliarden Euro mobilisiert und wachsende Unternehmen finanziell unterstützt werden sollen.

Die Kanarische Sonderzone (ZEC)

Die Kanarische Sonderzone (ZEC) ist eine Niedrigsteuerzone, die im Rahmen des kanarischen Wirtschafts- und Steuersystems (REF) zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Inseln und zur Diversifizierung ihrer Produktionsstruktur geschaffen wurde.

Die ZEC wurde von der Europäischen Kommission im Januar 2000 genehmigt und ist im Gesetz Nr. 19/94 vom 6. Juli 1994 geregelt. Allgemein gesagt, jede Einrichtung oder Niederlassung, die eine industrielle, kommerzielle oder dienstleistende Tätigkeit ausüben will, die in der Liste der zugelassenen Tätigkeiten enthalten ist, wobei digitale Start-ups einen ganz besonderen Platz einnehmen.

Die Kanarischen Inseln sind eine der am schnellsten wachsenden Regionen Spaniens, wenn es darum geht, technologische Talente anzuziehen, und bieten unglaubliche Möglichkeiten für Innovationen in der maritimen Industrie und im Bereich der erneuerbaren Energien durch Initiativen wie Impulsa Ventures, ein Startups studio, das kürzlich unter der Schirmherrschaft von Einrichtungen wie dem Verband Emprende Canarias und mehreren Unternehmen des Technologiesektors gegründet wurde.