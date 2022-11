Das digitale Innovationsökosystem der Kanarischen Inseln erhält das Europäische Exzellenzsiegel

Die Ministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung, Elena Máñez, verkündete heute Morgen in Begleitung des Direktors der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft, Carlos Navarro, und des Präsidenten von Innovalia, Jesús de la Maza, die Verleihung des Europäischen Exzellenzsiegels für digitale Innovation. Die Europäische Kommission hat diese Anerkennung dem Vorschlag des Zentrums für digitale Innovation der Kanarischen Inseln (CIDIHUB) zuerkannt. CIDIHUB ist ein Konsortium von Organisationen und Kompetenzzentren, die auf die Digitalisierung von Unternehmen spezialisiert sind und wichtige Infrastrukturen und Ressourcen für die digitale Transformation privater Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen bereitstellen und hauptsächlich auf den Kanarischen Inseln tätig sind, aber auch mit Einrichtungen aus anderen Regionen und anderen Ländern innerhalb und außerhalb des europäischen Kontinents zusammenarbeiten.

Die Regionalministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung, Elena Máñez, erklärte, dass die Europäische Kommission die Kanarischen Inseln als eines ihrer Zentren für digitale Innovation mit einer der höchsten Punktzahlen in Europa (14 von 15 möglichen Punkten) ausgewählt hat. Eine Errungenschaft, die nach den Worten des Ministers “die Aufnahme der Kanarischen Inseln in das wichtigste digitale Innovationsnetz der Europäischen Union bedeutet und es uns ermöglichen wird, staatliche und europäische Finanzmittel zu erhalten sowie an beschränkten Ausschreibungen für Exzellenzprojekte teilzunehmen”.

Allein für die Teilnahme an diesem Netzwerk erhält das CIDIHUB eine Finanzierung in Höhe von 4,5 Millionen Euro, die zu gleichen Teilen von der Europäischen Union und dem Staat zur Verfügung gestellt wird, “zu der auch die Regierung der Kanarischen Inseln 600.000 Euro beisteuert, die vor allem für die Stärkung von Cybersicherheitslösungen aus dem innovativen Ökosystem der Inseln bestimmt sind”, so der Minister.

CIDIHUB Canarias erhält die Unterstützung der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft und schließt sich der von der Kanarischen Regierung aufgestellten Roadmap zur Stärkung von F&E&I an, wobei die Bedeutung der Abstimmung aller öffentlichen und privaten Akteure, Fachleute, Unternehmen und Universitäten hervorgehoben wird, um unsere Stärken zu nutzen, die digitale Transformation zu fördern und die Inseln in ein “Labor der Innovation” zu verwandeln.

In diesem Sinne erklärte der Direktor des Aciisi, Carlos Navarro, dass CIDIHUB als zentrale Anlaufstelle fungieren wird, die den Unternehmen dabei helfen wird, ihre Geschäfts- und Produktionsprozesse unter Verwendung von Spitzentechnologien wettbewerbsfähiger zu gestalten. Durch einen Katalog von Dienstleistungen wird CIDIHUB Canarias Zugang zu den neuesten Kenntnissen, Fachwissen und Beratung bieten, um ein großartiges Ökosystem für Innovationen und neue Möglichkeiten zu schaffen.

“Wir haben das richtige Instrument, um eine digitale und innovative Kanarische Insel zu fördern, und wir haben mit CIDIHUB zusammengearbeitet, um das gesamte innovative Ökosystem zu einem Teil davon zu machen und einen physischen Raum zu fördern, der von professionellen Unternehmern, Start-ups und Investoren gemeinsam genutzt wird, um innovative Welten zu entwickeln. Die Kanarischen Inseln betreten die Zukunft der digitalen Wirtschaft durch die Vordertür und in 10 Jahren wird das, was wir heute ankündigen, ein weiteres Schlüsselelement für den Fortschritt auf den Kanarischen Inseln sein”, sagte Carlos Navarro.

Andererseits erklärte der Präsident von Innovalia, Jesús de la Maza, dass “durch CIDIHUB Canarias die KMU in der Lage sein werden, mit Softwaretechnologien, Hardware und Geschäftsmodellen zu experimentieren, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu verstehen. Darüber hinaus erhalten sie die notwendigen Fähigkeiten und Schulungen, um das Beste aus den digitalen Innovationen zu machen. Sie finden auch Unterstützung bei der Suche nach Investitionen und bei der Durchführung von Durchführbarkeitsstudien, der Entwicklung von Geschäftsplänen, Inkubations- und Beschleunigungsprogrammen und vielem mehr.

Der Präsident von Innovalia, der koordinierenden Einrichtung von CIDIHUB, erklärte, dass sich 283 Zentren aus ganz Europa für diesen Prozess beworben haben, um Teil des europäischen Netzwerks digitaler Innovationszentren zu werden, “von denen weniger als die Hälfte, nämlich 138, aufgenommen werden konnten.

In Bezug auf das CIDIHUB wies Jesús de la Maza darauf hin, dass sich das Mindestbetriebsbudget für die ersten drei Jahre auf etwa 4,5 Millionen Euro beläuft. Auf der Grundlage dieses Budgets wird erwartet, dass jedes EDIH in der Lage sein wird, vor allem mehr regionale Mittel anzuziehen, zusätzliche Projekte zu entwickeln und mehr Ressourcen durch Aufrufe zu Projekten und Initiativen (regional, national und europäisch) zu generieren.

CIDIHUB, das europäische Tor zur digitalen Innovation

Bei der Präsentation dieser CIDIHUB-Errungenschaft wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, um gemeinsame Aktionen vorzustellen und zu koordinieren.

Der erste runde Tisch “Digital Innovation Hubs als Mechanismus für die Konvergenz mit Europa” untersuchte die öffentliche Innovationspolitik auf europäischer, nationaler und kanarischer Ebene, um zu verstehen, was ein DIH (Digital Innovation Hub) ist, wie er funktioniert und wie er sich in das aktuelle Innovationsökosystem einfügt, um die digitale Innovation in einem Gebiet in Verbindung mit dem europäischen Umfeld zu erleichtern.

Im zweiten Teil “Herausforderungen der digitalen Innovation auf den Kanarischen Inseln” wurden die tatsächlichen Herausforderungen der digitalen Innovation auf den Kanarischen Inseln sowie die tatsächlichen Bedürfnisse der kanarischen Unternehmen und der Gesellschaft im Hinblick auf die Digitalisierung ermittelt und bewertet.

Der runde Tisch “Fortgeschrittene und ergänzende Fähigkeiten im CIDIHUB” schließlich erläuterte die Fähigkeiten, Instrumente und Technologien, die das CIDIHUB der kanarischen Wirtschaft und den Unternehmen zur Verfügung stellt, insbesondere die Konsolidierung des regionalen innovativen Ökosystems, die Fachausbildung, die öffentlich-private Finanzierung sowie die Entwicklung, Erprobung und Validierung digitaler Technologien.

Die Präsentation endete mit einer Rede des Direktors der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft, Carlos Navarro, der die wichtigsten Schlussfolgerungen des Treffens vorstellte.

Die Einrichtungen, die zum CIDIHUB gehören, sind: Innovalia Association of Technology Companies, Institute of Technology and Renewable Energies (ITER), Canary Islands Maritime Cluster (CMC), Marine Science Technology Centre (CETECIMA), Canary Islands Technological Excellence (CET), Avantalia Solutions, Plocan, Canary Islands Institute of Technology (ITC), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Universidad de La Laguna (ULL), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Parque Científico Tecnológico de Tenerife (PCTT), Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF), Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana