Eine intelligente, digitalisierte, nachhaltige und innovative Industrie: die Herausforderungen der CICAN 2022

Der Kongress ist Teil der Strategie für die industrielle Entwicklung der Kanarischen Inseln 2022-2027, die Ziele, Aktionen und Maßnahmen für eine positive und relevante Veränderung der Rolle der Industrie für die kanarische Wirtschaft vorsieht, und die den Slogan der CICAN “Unsere Industrie stärken” begründet.

In diesem Sinne hat der Kongress etwa dreißig renommierte Redner, führende Persönlichkeiten aus Institutionen, Unternehmen und Berufsverbänden sowie schätzungsweise mehr als 250 Vertreter des kanarischen industriellen Ökosystems zusammengebracht, um in verschiedenen Konferenzen, Interviews, Diskussionen am runden Tisch und Präsentationen erfolgreicher Fälle von Unternehmenswachstum auf den Kanarischen Inseln Wissen und Erfahrungen auszutauschen.

Agenda auf höchster Ebene

Nach der institutionellen Begrüßung beginnt das Programm am 19. Oktober mit der Vorstellung des EDIC 2022-2027 durch die Ministerin für Tourismus, Industrie und Handel der Regierung der Kanarischen Inseln, Yaiza Castilla. Der EDIC gibt dem Kongress einen Sinn und ist das Dokument, in dem eine Vision für die kanarische Industrie und Ziele festgelegt werden, die speziell darauf ausgerichtet sind, Impulse zu geben und die Entwicklung des kanarischen Industriesektors zu fördern.

Der Generaldirektor für Industrie und KMU des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus, Galo Gutiérrez, wird anschließend auf einer Konferenz zur Vorstellung der MINCOTUR-Hilfsprogramme sprechen.

Am Mittag findet eine Diskussionsrunde zum Thema Industrie statt, die von Justo Artiles, dem stellvertretenden Minister für Industrie, Handel und Verbraucherangelegenheiten der Kanarischen Regierung, moderiert wird und an der Naveen Mehra, CEO der Compañía Cervecera de Canarias, Raquel Malo, CEO von Protisa, Javier Marrero, CEO von Biomca Química, SL, und José Luis León, Generaldirektor von Aguas Minerales de Firgas teilnehmen.

Die Diskussionsrunde zum Thema Ausbildung und Talente findet um 13.00 Uhr unter der Leitung von Raúl García, Präsident des Industrieverbands der Kanarischen Inseln (ASINCA), statt. An ihr nehmen Rosa María Aguilar, Rektorin der Universität La Laguna und Mitglied der Konferenz der Rektoren spanischer Universitäten (CRUE), Vicente Marrero, Präsident des Regionalverbands der Metallunternehmer (CREM), Julen Elgeta, Präsident von Hetel und Juan Ángel Gómez, Direktor der Personalabteilung von Schreiber Foods Canarias teil.

Der Nachmittagsblock beginnt um 15.00 Uhr mit der Konferenz 'Leadership and Governance' von Luis Pardo, CEO von focus in growth: Leadership/Digitalization/Sustainability.

Die Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit findet um 15:45 Uhr statt und wird von David Padrón, Generaldirektor für Forschung und Koordinierung der nachhaltigen Entwicklung der Kanarischen Regierung, moderiert. An ihr nehmen Íñigo Núñez, CEO von Ewaste Canarias, Susana García, Segment Marketing Manager für Südeuropa von Carburos Metálicos, und Federico León, technischer Direktor von ELMASA Tecnología del Agua, teil.

Um 16:45 Uhr findet das Interview “Innovation” mit Jorge Barrero, Generaldirektor der COTEC-Stiftung für Innovation, statt, das von Avelino Brito, Generaldirektor der Spanischen Vereinigung für Qualität (AEC), präsentiert wird.

Am 20. Oktober wird der Kongress mit dem Thema Digitalisierung eröffnet, das von der Generaldirektorin für Industrie der Kanarischen Regierung, Yolanda Luaces, moderiert wird und an dem Jordi Llinares, stellvertretender Generaldirektor für Industrie, Digitalisierung und kollaborative Umgebungen des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus, Jorge Sánchez, Generaldirektor von Aperitivos Snack, und Oswaldo Brito, Präsident des Technologischen Exzellenzclusters der Kanarischen Inseln, teilnehmen.

Um 10:45 Uhr findet die Konferenz “Impulso del Instituto Tecnológico de Canarias a la industria canaria” statt, die von Gabriel Megías, Leiter des ITC, gehalten wird.

Um 11:45 Uhr werden Esteban Alberto Pérez, Generaldirektor der Grupo Ganaderos de Fuerteventura (Maxorata), José Luis Fernández, Direktor für Geschäftsentwicklung bei Industrial Recense, und Martín Tabares, CEO von Klingele Embalajes Canarias, drei erfolgreiche Beispiele für Unternehmenswachstum vorstellen.

Um 12:30 Uhr, Inspirationskonferenz von Enrique Dans, inspirierender Redner & Senior Advisor für Innovation und digitale Transformation, IE Business School.

Und um 13.15 Uhr findet die Verleihung der XI. Ausgabe des Kanarischen Preises für herausragende Leistungen in der Wirtschaft und die Abschlussveranstaltung der CICAN 2022 statt.

Industriezweige der Exzellenz

Im Rahmen der CICAN 2022 findet die 11. Ausgabe des Kanarischen Preises für unternehmerische Exzellenz statt, eine Referenzveranstaltung für die Geschäftswelt, die die Prinzipien der Exzellenz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Managementarbeit der Unternehmen des Archipels fördert.

Dieser 2009 von der kanarischen Regierung ins Leben gerufene Ehrenpreis richtet sich an die kanarische Industrie, obwohl sich Unternehmen aus allen Sektoren bewerben können. Ziel ist es, die Werte der Qualität im Management der wichtigsten Prozesse in den Unternehmen zu verbreiten und die Anstrengungen der Unternehmen zur Verbesserung der Qualität und zur Erreichung von Spitzenleistungen im Management hervorzuheben und zu belohnen.

Die CICAN 2022 wird in Zusammenarbeit mit dem Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), der Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) und der Asociación Española de Calidad (AEC) organisiert.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana