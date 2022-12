Förderabteilung der Stadtverwaltung von Fasnia: “Wir helfen Unternehmern und Startups, sich in der Geschäftswelt besser zu positionieren”

Fasnia befindet sich in der Provinz Santa Cruz de Tenerife. Die kleine Gemeinde mit nicht mehr als 3.000 Einwohnern verfügt über lokale Entwicklungspläne zur Förderung des Unternehmertums. Impulsa Ventures hat die Leiter der lokalen Entwicklungsagentur von Fasnia zu einer Reihe von Interviews eingeladen, um zu erfahren, wie sie an dieses Thema herangehen. Eine der Hauptaufgaben dieses Büros ist die Durchführung des PRODAE-Projekts zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit im Gebiet und zur Gründung von Unternehmen in der Gemeinde.

Frage: Welche lokalen Projekte zur Förderung des Unternehmertums wurden in den letzten Jahren gefördert?

Antwort: Wir helfen vor allem bei der Bearbeitung und Verwaltung von Fördermitteln für die unternehmerische Tätigkeit. Wir arbeiten mit dem einmaligen Kapitalisierungszuschuss und dem Zuschuss zur Förderung der Selbstständigkeit, der von der kanarischen Regierung gewährt wird.

F: Und wie helfen Sie Unternehmern dabei?

A: Wir informieren den Unternehmer über andere Finanzierungsquellen, seien es nationale Zuschüsse oder Mikrokredite, die eine gewisse Liquidität bieten können. Vom Entwicklungsbüro aus beraten wir diejenigen, die eine Geschäftsidee haben, die noch nicht ganz ausgereift ist. Wir begleiten Sie während des gesamten Geschäftsplans und entwickeln ihn von hier aus mit den Daten, die Sie uns dank einer Anwendung, die uns die Regierung der Kanarischen Inseln zur Verfügung stellt, zur Verfügung stellen. Wir helfen auch bei den Gründungs- und Eröffnungsverfahren. Darüber hinaus fördern wir eine Reihe von Vorträgen und Treffen für all diejenigen, die sich für eine Unternehmensgründung interessieren, sich aber nicht sicher sind.

F: Haben Sie irgendwelche sektoralen Präferenzen bei den Unternehmern festgestellt?

A: Ja, der tertiäre Sektor ist auf den Kanarischen Inseln sehr stark, und wir haben festgestellt, dass es eine große Anzahl von Fasniern gibt, die sich für den Tourismussektor interessieren. In Fasnia haben wir großartige paradiesische Landschaften, ganz zu schweigen von den endogenen Ressourcen, die unser Land besitzt, und wir helfen Unternehmern und Startups, sich besser im Unternehmensnetz zu positionieren.

F: Und wie lässt sich Ihrer Meinung nach das Unternehmertum auf den Tourismussektor übertragen?

A: Jetzt müssen Sie sich die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zunutze machen, die festlegen, worauf Sie Ihre Aktivitäten konzentrieren müssen. Es ist wichtig, dass die Unternehmer wissen, wie sie ihre Ideen anpassen können, damit sie weiterhin Wohlstand schaffen und eine gute Lebensqualität bieten.

F: Welche Aktivitäten haben Sie im Hinblick auf die Unterstützung des Unternehmertums geplant?

A: Als lokale Behörde haben wir ein begrenztes Budget. Leider gibt es bei uns keine Unternehmerschecks oder Subventionen für neue Unternehmen. Wir müssen bedenken, dass wir keine sehr große Gemeinde sind. Aber wir sind uns sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass das Thema später im Gemeinderat zur Sprache kommen wird.

F: Gibt es nicht genug finanzielle Unterstützung für Unternehmer?

A: Ich denke, es gibt viele Ressourcen für das Unternehmertum. Es stimmt, dass manche Menschen keine Liquidität haben und keinen Kredit beantragen können. Aber wenn Sie sich zum Beispiel als Selbstständiger niederlassen wollen, kann die kanarische Regierung immer eine Art von finanzieller Unterstützung anbieten. Sie ist nicht die Lösung aller Probleme, aber sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen in den ersten Jahren ein wenig zu stabilisieren. Dennoch muss sich der Unternehmer darüber im Klaren sein, dass er für sein eigenes Unternehmen immer eine Finanzierung benötigt.

F: Was haben Sie bis jetzt erreicht?

A: Normalerweise haben wir jedes Jahr eine neue Aktivität. Im Jahr 2020 haben wir ein Autodienstleistungsunternehmen. Aber 2021 haben wir nichts bekommen, die Leute hatten immer noch ein bisschen Angst wegen der Ereignisse mit Covid-19. Aber es sieht so aus, als ob das Jahr 2022 ein wenig an Fahrt aufnimmt. Wir haben bereits mehrere Gründungsinteressenten, die uns vor allem nach den Bereichen Bau und Landwirtschaft fragen.

F: Wie Sie wissen, besteht der Hauptunterschied zwischen einem Startup und einem unternehmerischen Vorhaben im exponentiellen Wachstum, da es eine skalierbare und technologische Basis hat. Bieten Sie Projekte oder irgendeine Art von Unterstützung für die Gründung oder Förderung von Startups an?

A: Nein, für diese Art von Unternehmen verweisen wir den Unternehmer bereits an das Instituto Tecnológico de Canarias oder an die Fundación General de la Universidad de La Laguna.

F: Planen Sie, in Zukunft auch die Gründung von Start-ups zu unterstützen?

A: Das kann sich in der Zukunft ergeben, aber nicht im Moment. Bis zu einem gewissen Grad sind wir von der Nachfrage der Menschen abhängig. Wenn die Menschen in Fasnia nicht an Startups interessiert sind, können wir keine Unterstützung für Sturtups anbieten, aber wenn sie es wollen, sind wir bereit, es zu tun.

F: Benötigen Sie mehr Unterstützung oder finanzielle Hilfe von der Zentralregierung?

A: Ja, auch wenn viele Menschen denken, dass die lokale Entwicklung kein wichtiger Bereich ist, ist sie doch sehr dynamisch und bewegt viele Menschen. Die Menschen wollen unternehmerisch tätig sein, und wir wollen ihnen dabei helfen.

F: Sehen Sie die Kanarischen Inseln aufgrund ihrer Multikulturalität als einen Referenzort für das Unternehmertum?

A: Natürlich machen die strategische Lage, die klimatischen Bedingungen, die Vielfalt der hier lebenden Menschen, die vielleicht offenere Mentalität als in anderen Gebieten, die Kanarischen Inseln zu einem Ort, mit dem man in Sachen Unternehmertum rechnen muss.

F: Kennen Sie Startup-Inkubatoren als Möglichkeit zur Unterstützung von Startups?

A: Natürlich kennen wir sie, wir sind nicht sehr vertraut mit ihr, aber ja. In der Tat gibt es hier einen, der oft mit uns kommuniziert und uns unterstützt.

F: Glauben Sie, dass es gut für das Unternehmertum ist, dass Organisationen wie Impulsa Ventures diese Funktion eines Startup-Inkubators erfüllen?

A: Je mehr Hilfe und Unterstützung es für kleine Startups gibt, die auf den Markt kommen wollen, desto besser. Immer mehr Menschen fragen nach dieser Art von Initiativen und Organisationen, die ihnen bei der Gründung ihres Unternehmens helfen können. Die Menschen haben keine Angst vor dem Unternehmertum, aber sie müssen beraten werden, damit alles gut für sie läuft. Manchmal gründet man ein Unternehmen mit einer Idee im Kopf, und während man daran arbeitet, entwickelt sie sich weiter oder wird zu etwas völlig anderem. Es ist sehr wichtig, dass der Unternehmer weiß, wie er sich darauf einstellen kann, und Gründerzentren, wie das von Ihnen erwähnte, sind sehr wichtig, um Unterstützung zu leisten.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana