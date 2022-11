Forscher fördern künstliche Intelligenz für Gleichberechtigung, eine inklusive digitale Welt und STEAM-Karrieren

Das Aciisi-Aktivitätenprogramm befasst sich mit wichtigen Themen wie der Bedeutung der künstlichen Intelligenz im Dienste der Gleichberechtigung, der integrativen digitalen Welt und STEAM-Karrieren.

Als Veranstalter des SCIC22 hat das regionale Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (Aciisi) ein Programm mit Aktivitäten vom 14. bis 20. November entworfen, um Frauen in der Wissenschaft aus einer transformativen Perspektive sichtbar zu machen und die neuen Generationen in den Wandel einzubeziehen. Gleichzeitig wird versucht, die Berufung von Mädchen und jungen Menschen im wissenschaftlichen und technologischen Bereich zu wecken und zu fördern, und zwar mit dem persönlichen Beispiel weiblicher Referenzen, die die Kanarischen Inseln in ihren MINT-Bereichen haben.

Diese Aktivitäten sind kostenlos, werden online und persönlich angeboten und richten sich an Schüler und Berufsschüler, Lehrer, die allgemeine Öffentlichkeit, die Fachöffentlichkeit und die Hochschulöffentlichkeit, die Geschäftswelt und die Unternehmer, Verbände und Gruppen auf allen Inseln.

Im Hinblick auf die Gleichstellung

“Talent und Technologie: eine Chance für deine Zukunft” ist ein Vortrag für Schüler und Berufsschüler, der sich mit der Kluft zwischen den Geschlechtern in der technologischen Berufswelt, dem Mangel an IKT-Fachkräften in der Bevölkerung und der Bedeutung der Wahl von STEAM-Berufen befasst, um diese Ungleichheit und die Instabilität des Arbeitsmarktes auf den Kanarischen Inseln zu verringern.

Im Rahmen der Veranstaltung “Astrophysik in weiblicher Hand”, die sich an Schüler, Studenten, Lehrer und die allgemeine Öffentlichkeit richtet, berichtet Patricia Fernández, promovierte Energietechnikerin, über ihre Leistungen und beruflichen Erfahrungen im Instrumentenbereich des Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), wo sie derzeit die einzige weibliche Ingenieurin in der Abteilung Mechanik ist.

Im Internationalen Jahr der Grundlagenwissenschaften und um die reale und alltägliche Rolle der Frauen in der Wissenschaft zu zeigen, werden die Forscher des Universitätsinstituts für Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit (IUSA) der Universität von Las Palmas de Gran Canaria dem SCIC22 ihre Aktivitäten und das Konzept der “einen Gesundheit” erläutern, indem sie Labortechniken, die Erkennung von Zellen, Geweben und Bakterien, die die Studenten des Bachillerato, Ciclos Formativos und die breite Öffentlichkeit unter dem Mikroskop beobachten können, sowie ihre Namen und ihren Lebensraum anwenden.

Die Aktivität Wissenschaftlerinnen für einen Tag, die ebenfalls von Frauen in der Wissenschaft geleitet wird, bietet die Möglichkeit, zu lernen, wie Paratuberkulose bei Ziegen nachgewiesen wird, und andere Labortechniken zur Diagnose von Tierkrankheiten sowie die Bedeutung der Gesundheitsüberwachung im Kontext der Nachhaltigkeit kennenzulernen.

