Laura Dapresa, Generalsekretärin von ASINCA: “Die kanarische Industrie ist das produktivste Unternehmen Spaniens”

Laura Dapresa ist Generalsekretärin des Industrieverbands der Kanarischen Inseln, dem ersten und einzigen Verband, der den Industriesektor auf den Kanarischen Inseln vertritt. Sie hat einen ausgeprägten technischen Charakter und ihr räumlicher Geltungsbereich ist auf die Kanarischen Inseln beschränkt, mit Büros in jeder Hauptstadt der kanarischen Provinzen. Zusammen mit seiner Kollegin Nayra Villar, Leiterin von ASINCA, haben sie uns ein Interview für Impulsa Startups gewährt, um mit uns über die Welt der Startups zu sprechen.

F: Glauben Sie, dass die Rolle von Gründerzentren für die Unternehmenslandschaft von Vorteil ist?

L: Natürlich ist jede Initiative willkommen, die darauf abzielt, Menschen zu unterstützen, die eine Geschäftsidee entwickeln wollen. In der Welt wird es immer komplizierter, eine Idee auf den Weg zu bringen, viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, und das Gute an den Gründerzentren ist, dass sie nicht nur auf dem lokalen Markt, sondern auch auf ausländischen Märkten beraten.

F: Haben Sie schon einmal mit einem Startup zusammengearbeitet oder planen Sie, dies zu tun?

L: Es muss gesagt werden, dass es im Industriesektor aufgrund der Größe der Industrieunternehmen sehr schwierig ist, anfangs eine Idee zu haben, die mit einem Start-up vergleichbar ist. Bei ASINCA haben wir Unternehmen in technologischen Bereichen assoziiert, die sich später mit Geschäftsmodellen an bestehende Branchen anschließen. Außerdem ist der Industriesektor ein sehr dynamischer Sektor, der Veränderungen und Umgestaltungen unterworfen ist und immer offen ist für Vorschläge, die er auf ihre Eignung für sein Geschäftsmodell hin untersucht und umsetzt.

F: Glauben Sie, dass die Rolle von Inkubatoren für Startups von Vorteil ist?

N: Ja, sie sind von grundlegender Bedeutung, denn Unternehmer kommen oft mit ihrer technischen Idee, sie wissen sehr genau, was sie entwickeln wollen, aber sie kennen den Markt nicht, und hier spielen sie eine grundlegende Rolle, indem sie ihnen zeigen, wie sie den Markt angehen müssen. Ich stehe jetzt in Kontakt mit einem Start-up-Unternehmen, das aus der Universität kommt, und ja, es gibt Gründerzentren, die auf IKT ausgerichtet sind, aber der Industriesektor ist komplexer. Manchmal ist das Problem der Industrie der Bedarf an Infrastrukturen, Technologieparks sind sehr langsam, Gründerzentren sind kein Ort für eine industrielle Neugründung, weil wir nicht die richtigen Einrichtungen haben, um diese Hilfe zu leisten.

F: Wie schaffen Sie es, in der Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben?

L: Es ist erwiesen, dass die kanarische Industrie das produktivste Unternehmen Spaniens ist. Hier werden die Kosten fein abgestimmt, es gibt viele Branchen, die mehrere Produkte anbieten, und es ist sehr wichtig, dass das Unternehmen aktiv und dynamisch bleibt und in alles investiert, was der Markt verlangt. Der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit liegt darin, ein gutes Produkt und eine gute Dienstleistung anzubieten, sich von der Konkurrenz abzuheben und in seinem Geschäft sehr gut zu sein, so dass der Verbraucher Sie erkennt, an die Marke glaubt und sie kauft. Die europäischen Fonds müssen sich viel stärker auf die produktive Tätigkeit konzentrieren.

F: Waren Sie aufgrund der Pandemie gezwungen, Ihren digitalen Prozess zu beschleunigen?

L: Natürlich war es wichtig, und zwar nicht nur die Telearbeit, denn das ist eine Realität, die alle Unternehmen in allen Sektoren erfahren haben. Aber es hat die E-Commerce-Plattformen für alle Unternehmen und die Notwendigkeit, sich mit einem industriellen Geschäftsmodell zu verbinden, beschleunigt. Asinca hat ein Programm mit der Regierung der Kanarischen Inseln und wir helfen bei der Ausbildung und Qualifizierung von Industrieunternehmen, um ihnen zu zeigen, was die Digitalisierung zu bieten hat.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana