L'écart entre les sexes dans la création de startups aux Canaries et en Espagne, les politiques d'égalité, le parrainage et le mentorat.

En raison de sa pertinence, l'écart entre les sexes est l'un des quatre écarts que la stratégie de la nation entrepreneuriale du gouvernement espagnol vise à combler : “Promouvoir l'entrepreneuriat féminin signifie avancer en termes de genre, mais c'est aussi l'opportunité de créer des entreprises qui tirent parti des compétences de tous Un modèle d'entreprise qui embrasse la diversité générera des environnements plus propices à l'innovation, bénéficiera de visions complémentaires et alternatives plus cohérentes avec la réalité de notre environnement, augmentant sa compétitivité et projetant de plus grandes chances de succès. Tout cela se traduira par une augmentation de la productivité du travail et de sa contribution à la croissance économique du pays.”

“Garantir que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et peuvent accéder aux mêmes opportunités - tant dans la sphère publique que privée - est une question de principe”, souligne le document de la stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole. “Une présence égalitaire dans tous les domaines de la société sera le reflet de la diversité et de la distribution réelle du pays ; elle signifiera l'incorporation équilibrée de diverses perspectives, expériences et intérêts et l'utilisation des capacités de tous, garantissant un modèle de croissance inclusif et durable - selon les Nations Unies, le développement durable ne sera pas possible sans l'égalité des sexes”.

En analysant la répartition par profils professionnels, les tendances observées en Espagne sont similaires à celles du reste des pays : les écarts sont plus prononcés dans les professions STEAM, tandis qu'ils diminuent dans les ventes et le marketing. En fait, si l'on considère le pourcentage de professionnels du secteur des TIC au niveau européen, les femmes représentent en Espagne 1 % du total, alors que la moyenne européenne est de 1,7 %, selon l'un des indicateurs de l'indice économique et de la société numérique 2020 (DESI).

L'écart entre les sexes à travers le Global Entrepreneurship Monitor -l'observatoire mondial de l'entrepreneuriat qui étudie le comportement de la dynamique entrepreneuriale dans 50 pays- montre que seuls six pays dans le monde ont des taux d'entrepreneuriat similaires entre les hommes et les femmes (2019- 2020). Dans l'environnement européen, l'Espagne est le pays le mieux positionné : elle mène la parité pour la sixième année consécutive, avec 9 femmes entrepreneurs pour 10 hommes ; la moyenne européenne ne compte que 6 femmes pour 10 hommes entrepreneurs.

Le rapport détermine également que la création de richesse individuelle n'est pas le seul moteur des femmes entrepreneurs : les femmes qui créent une entreprise aspirent à changer le monde, par rapport aux hommes, dont la principale motivation est le profit ou le travail indépendant.

Du point de vue du capital-risque, les femmes sont sous-représentées tant du côté des fondateurs que des investisseurs. All Raise est une organisation américaine qui s'efforce de réduire l'écart entre les sexes en encourageant les investisseurs féminins à participer à des fonds de capital-risque qui investissent dans des projets d'entreprise dirigés par des femmes. Selon leur rapport All In Women in the VC Ecosystem, certains progrès ont été réalisés ces dernières années.

Selon les données de Pitchbook, l'activité des startups fondées par des femmes a quadruplé en dix ans dans le monde et les investissements réalisés par des femmes ont également été multipliés par quatre entre 2010 et 2018. De plus, les startups fondées par au moins une femme réalisent leur sortie en moins de temps (6,4 ans contre 74 ans pour le reste des entreprises), ce qui est sans doute une métrique clé de leur succès. En outre, comme publié par South Summit en 2018, les startups dirigées par des femmes ont un taux d'échec plus faible que les projets dirigés par des hommes, respectivement 22% contre 51%.

Parrainage et mentorat pour les femmes

Malgré les progrès et les réalisations accomplis, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une représentation égale des femmes aux postes de direction et de responsabilité dans les entreprises. Si, selon une étude de McKinsey & Company en 2019, 87% des entreprises sont fortement engagées en faveur de la mixité au sein de leurs équipes -ce qui représente une augmentation par rapport aux 56% de 2012-, le nombre de femmes occupant des postes de direction reste nettement inférieur à celui des hommes : pour 100 hommes promus à des postes de direction, seules 72 femmes le sont.

Pour continuer à inverser cette tendance, il est essentiel que les jeunes femmes aient des modèles, qu'elles soient soutenues dans la construction de la confiance en leurs capacités, qu'elles génèrent des connexions qui les aident à créer leur réseau professionnel, qu'elles aient des mentors qui ont vécu les mêmes situations que celles qu'elles commencent à affronter et qui les guident lorsqu'il s'agit de détecter les opportunités et les voies de développement personnel et professionnel.

Pour orienter cet effort, l'Administration publique lancera un programme qui mettra en relation des femmes leaders dans les domaines des grandes entreprises, de l'entreprenariat et de l'innovation avec des jeunes femmes à haut potentiel et compétences qui étudient ou commencent leur carrière professionnelle dans ces domaines. Ce programme consistera en des activités de parrainage et de mentorat afin que les femmes expérimentées puissent inspirer et soutenir les jeunes talents féminins.

Pour cela, il sera essentiel d'identifier des femmes référentes, de leur donner une visibilité en tant que modèles et de générer des espaces de connexion afin que les professionnelles qui réussissent puissent partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs recommandations avec d'autres femmes et ainsi surmonter les barrières sociales et culturelles de l'environnement de travail et d'entreprise. En outre, les administrations publiques soutiendront et encourageront d'autres programmes privés ou publics-privés qui développent le leadership entrepreneurial féminin.

La stratégie de la nation entrepreneuriale espagnole vise à promouvoir l'activité des femmes investisseurs et l'intérêt des femmes pour l'investissement, ainsi qu'un pourcentage plus élevé de femmes fondant ou rejoignant des groupes d'investissement professionnels. Le gouvernement espagnol veut proposer des actions de formation et des services de conseil et de soutien dans le processus d'investissement. L'objectif sera de diversifier le processus d'investissement en termes de perspectives, d'approches et d'intérêts afin de compléter l'apport de valeur aux projets investis.

Le cas des îles Canaries

Aux îles Canaries, les initiatives des femmes entrepreneurs innovantes continuent de croître et bénéficient du soutien d'un réseau public d'aide à l'innovation et à l'entrepreneuriat innovant. Les données enregistrées par le réseau des centres d'innovation et de développement des entreprises du gouvernement des îles Canaries soulignent que 25 % des réussites conseillées en 2020 par le réseau CIDE sont des projets menés par des femmes.

Le Gouvernement des Canaries encourage l'incorporation de la perspective de genre de manière transversale dans les initiatives qu'il développe dans la communauté autonome, et promeut le talent féminin en mettant des ressources, des opportunités et tous les moyens disponibles à cet effet, tels que des lignes d'aide et des subventions, avec des conseils et un soutien en termes de financement, avec la promotion de programmes de visibilité et à travers des stratégies d'accès à la connaissance pour les nouveaux entrepreneurs.

Il est nécessaire d'établir des politiques dans les îles Canaries pour promouvoir la croissance des startups avec un leadership féminin. L'étude “ L'entrepreneuriat numérique féminin en Espagne, situation et perspectives ”, éditée par l'Institut de la Femme, suggère des incitations pour les femmes dans leur entrepreneuriat numérique à travers des bourses, des formations, des avantages fiscaux, des programmes de financement spécifiques ; les business angels s'engagent à financer au moins 30% des entreprises créées par des femmes.

Le document suggère également de créer des programmes spécifiques de formation à l'entrepreneuriat destinés aux femmes ; de rendre les entreprises composées de femmes plus visibles dans les événements, les foires et les médias, en atteignant également au moins 30% ; la création ou l'amélioration des programmes dans les universités pour l'entrepreneuriat féminin ; la création de réseaux plus performants.