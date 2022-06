Lancement du programme “Ineco RuralTIC”, une solution innovante pour contribuer à la numérisation des zones rurales et à la promotion du télétravail

Ineco, le département d'ingénierie publique du ministère des Transports, de la Mobilité et de l'Urbanisme (Mitma), a lancé ce programme comme un outil au service des citoyens résidant dans les villes et les petites municipalités d'Espagne.

Il s'agit d'un modèle de collaboration qui vise à contribuer à la numérisation sociale et économique de la société qui vit en milieu rural, en faisant tomber les barrières qui les éloignent des nouvelles technologies.

Pouvoir garantir la communication avec les proches dans les zones isolées, ou effectuer des démarches administratives (banque, santé, transport, etc.) à travers le dispositif mobile, devient l'une des principales variables au moment de décider de maintenir la résidence habituelle dans l'environnement. rural.

Les actions axées sur la numérisation sociale et économique des petites municipalités et villes constituent un levier fondamental dans les politiques de peuplement de cet environnement, générant une passerelle pour le retour des habitants des grands centres vers un modèle de vie plus durable.

Numérisation sociale et économique

Grâce aux connaissances d'Ineco dans le domaine de la numérisation, dont le nombre de professionnels a été multiplié par quatorze au cours de la dernière décennie, et qui compte actuellement plus de 700 profils hautement qualifiés dans l'application des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, le programme conçu prévoit d'avancer sur deux lignes d'action.

La première, la numérisation sociale, avec la formation et le soutien à l'utilisation des nouvelles technologies pour les habitants des zones rurales, avec une attention particulière pour la population âgée.

Et la second, la numérisation économique, en fournissant un soutien et des conseils au tissu d'entreprises rurales, à travers l'amélioration de leur positionnement numérique, la création ou l'amélioration des services web dont ils disposent, la mise en œuvre de leur présence sur les réseaux sociaux et la conception d'applications spécifiques qui optimisent l'activité .

Les personnes chargées de collaborer au programme sont des professionnels volontaires de l'entreprise, qui pourront télé travailler temporairement depuis les communes rurales dans lesquelles le programme est mis en œuvre, en profitant des nombreux avantages qu'apporte le fait de vivre dans cet environnement, en ayant à portée de main la possibilité d'approcher un patrimoine naturel et culturel unique, ainsi qu'une offre touristique exclusive. Cette formule permettra de rendre visible et de numériser 50 municipalités de l'ensemble du pays, en dynamisant leur économie locale.

En outre, un autre des objectifs poursuivis par le programme est l'échange d'expériences et le travail conjoint pour jeter les bases d'un modèle de gestion durable qui améliore la qualité de vie des citoyens. Ce fait se traduira par une réduction des dépenses publiques, permettant l'amélioration de la qualité des services et parvenant à attirer l'activité économique et, de cette façon, à générer du progrès.

“Ineco RuralTIC” s'adresse aux municipalités de moins de 10 000 habitants qui remplissent certaines conditions de départ (4G, prise en charge des frais de séjour des volontaires d'Ineco et espaces pour la tenue d'ateliers), en étant évaluées lors du processus de sélection d'autres paramètres complémentaires (services éducatifs et sanitaires, existence de jeunes PME entrepreneuriales, offre touristique, patrimoine culturel et naturel, nombre de petites entités locales qui regroupent la municipalité, etc.)

Ineco présentera cette initiative lors de la conférence “Innovation contre le dépeuplement” que COTEC organise les 10 et 11 juin à Otero de Herreros.

Aligné sur la stratégie du gouvernement de l'Espagne

En plus de contribuer à la réalisation des ODD 17 Alliances ; 11 Villes et communautés durables ; et 9 Industrie, innovation et infrastructures ; les TIC rurales reposent sur deux des piliers qui composent la stratégie du gouvernement espagnol, pour lutter contre le dépeuplement des zones rurales : la ligne directrice de coordination et de coopération de toutes les administrations publiques dirigée par le ministère de la politique territoriale ; et le plan 130 du ministère de la transition écologique et du défi démographique, aligné sur le plan de relance, de transformation et de résilience, et ses quatre axes prioritaires, pour garantir l'incorporation des petites municipalités dans une relance verte, numérique, avec une perspective de genre, et inclusive.