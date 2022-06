Lucía Fuentes, Conseil insulaire d'El Hierro : “La numérisation stimule l'esprit d'entreprise et encourage le talent canarien”.

Lucía Fuentes est la ministre du tourisme, des transports et des communications du conseil insulaire d'El Hierro, et assure que la pandémie a entraîné une avancée dans la numérisation. “Au niveau institutionnel, notamment au niveau du Conseil insulaire, nous avons effectivement constaté un énorme changement. Outre le télétravail, la numérisation de tous les dossiers a complètement changé la façon de travailler à laquelle nous étions habitués”, explique M. Fuentes. “Les mairies ont également changé, dans une moindre mesure, mais au niveau des entreprises privées, nous n'avons pas pu apprécier un changement aussi important que celui auquel on aurait pu s'attendre. Ces entreprises étaient déjà plongées dans la numérisation bien avant”.

La numérisation a le potentiel de s'étendre à toutes les facettes du paysage économique. Même le tourisme est susceptible d'obtenir une technologie numérique qui fasse évoluer ses fonctions. Pour l'instant, selon le ministre, la numérisation dans ce secteur est lente, mais sûre. “Elle est appliquée à des niveaux très basiques. Nous l'avons utilisé pour organiser des itinéraires, ou nous avons utilisé QR pour regarder des séries, des choses simples mais qui sont très utiles”.

Pourtant, Fuentes assure qu'ils sont prêts à devenir un exemple de numérisation pour les entreprises privées. “Si nous ne sommes pas des pionniers, je pense que très peu d'entreprises vont le faire. Il est donc de notre responsabilité de travailler sur la numérisation du secteur du tourisme pour que plus tard tous les autres puissent nous rejoindre”. Le conseil insulaire d'El Hierro se présente comme une île dotée d'un impressionnant potentiel de transition vers une évolution plus technologique du système de travail.

L'un des défis auxquels El Hierro pourrait être confrontée est la formation d'un réseau d'entreprises et de start-ups locales qui dynamisent l'écosystème commercial d'El Hierro. Lucía Fuentes, du Cabildo del Hierro, considère que la numérisation en est la clé. “Si nous pouvons offrir la même connexion numérique que celle qui existe à Tenerife ou Gran Canarias, ce serait formidable pour l'île. C'est la seule chose dont on a besoin, on offre déjà une qualité de vie qui n'a rien à voir avec d'autres destinations”, soutient le conseiller municipal.

El Hierro Red comme emblème du changement

Actuellement, le tourisme fonctionne sous deux aspects. D'un côté, il y a la promotion du tourisme, et de l'autre, celui qui se concentre sur les entreprises et la modernisation. Au sein de ces secteurs, la mobilité est l'une des enclaves sur lesquelles le Conseil a commencé à travailler. “En ce qui concerne la mobilité, dans le secteur des transports, nous avons effectivement connu pas mal de changements. Grâce au projet El Hierro Red (Réseau El Hierro), il y a eu un processus de numérisation des systèmes de transport qui a apporté de nombreux changements au cours de l'année dernière”. Et c'est que toute avancée, aussi minime soit-elle, peut impliquer un monde pour El Hierro, où il en coûte beaucoup plus pour que cette avancée technologique arrive, selon le ministre. “L'un des nouveaux éléments qui a favorisé le transport a été l'application de panneaux d'information aux arrêts de bus, les habitants d'El Hierro peuvent directement vérifier la fréquence, ou le temps d'attente du bus.”

Avec cette nouvelle initiative proposée par le Conseil insulaire d'El Hierro, non seulement un nouveau modèle numérisé de transport est esquissé, mais il investit également dans d'autres facettes. Actuellement, ce projet est mené à bien par Eduardo Perales, mais le conseiller a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le sujet : “Nous sommes en train d'installer quelques caméras vidéo à des points stratégiques de l'île, comme sur les plages ou autres. Nous offrons des informations météorologiques, des jaugeages, et bien d'autres ressources qui peuvent intéresser les citoyens”, déclare Lucía Fuentes, “nous avons également des mesures au niveau de la sécurité et de l'urgence ; mesure de la disponibilité en eau de tout le complexe ; précision météorologique pour éviter les incendies qui peuvent et plusieurs autres choses”.

El Hierro et l'orientation vers l'emploi

“Le Conseil insulaire d'El Hierro, parmi d'autres institutions, a toujours manifesté un grand intérêt pour le développement de toutes ces activités qui favorisent la réduction du chômage et un plus grand développement économique. De plus, nous avons une très bonne influence avec la Chambre de Commerce”, maintient Fuentes. Et c'est que la Chambre de Commerce entretient une très bonne relation avec les Institutions. Il est impératif que les deux administrations travaillent côte à côte pour encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation sur l'île.

Les conditions de travail à distance ont poussé des centaines de personnes à s'installer dans des régions où la météo est clémente pour effectuer leur télétravail. L'offre d'emploi à El Hierro peut être inconnue pour certains, mais sa pertinence dans le système commercial canarien est telle qu'elle connaît aujourd'hui une vague de nouveaux travailleurs qui affluent sur l'île. “ Bien que la fibre optique n'atteigne pas tous les points de l'île, ce à quoi nous travaillons, je connais de nombreux cas de Scandinaves qui se sont installés ici pour travailler quelques mois et sont ensuite retournés dans leur ville natale, El Hierro offre de nombreuses opportunités ”, déclare Fuentes.

Le cas des Scandinaves qui viennent sur l'île à la recherche d'un havre de paix est paradigmatique. Le bouche à oreille a atteint l'Europe de l'Est, les îles Canaries sont déjà synonymes de bonnes conditions de travail. Le ministre du Tourisme indique que “le mot s'est beaucoup répandu, il n'y a pas peu de gens qui viennent nous demander à la mairie comment ils peuvent investir sur l'île, ou comment fonctionne la fiscalité ici.”