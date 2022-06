Lycée Virgen de la Candelaria : “Les start-ups et l'esprit d'entreprise sont essentiels pour l'économie canarienne”.

Virgen de la Candelaria est un centre d'enseignement supérieur situé à Gran Canaria. L'offre éducative du centre est variée, parmi les études qui peuvent être suivies sont : Formation professionnelle intermédiaire spécifique, de différentes familles professionnelles : Hôtellerie et Tourisme, Industries Alimentaires, Administration et Gestion, Installation et Maintenance, Transport et Maintenance de Véhicules ; Formation Professionnelle Spécifique de Niveau Supérieur, de diverses familles professionnelles : Hôtellerie et Tourisme, Administration et Gestion, Installation et Maintenance, Activités Physiques et Sportives et Fabrication Mécanique ; Formation Professionnelle de Base, de diverses familles professionnelles : Hôtellerie et Tourisme et Fabrication Mécanique. Maintenant, ils ont donné une partie de leur temps pour réaliser une interview avec la chaîne Impulsa Startups.

Quels objectifs voulez-vous atteindre avec la classe d'entrepreneuriat du centre ?

Notre objectif est essentiellement de promouvoir l'initiative entrepreneuriale. Et dans la pratique, à mon avis, l'objectif fondamental est que les étudiants acquièrent les bases de ce qu'est une entreprise, qu'ils comprennent comment fonctionne la gestion d'une entreprise, quel est le rapport entre les coûts et les revenus et quels sont les risques que cela peut impliquer d'entreprendre, les erreurs qu'ils peuvent commettre. Voilà pour l'initiative générale. Les bases, promouvoir l'initiative entrepreneuriale, puis la développer.

Quel est le nombre moyen d'étudiants par classe ?

La moyenne est de 10 ou 14 étudiants par classe. Mais peut-être que, dans un cycle, on travaille toujours avec des étudiants de deuxième année. Il y a 20 étudiants inscrits, mais beaucoup d'entre eux ont déjà validé le module sur l'initiative entrepreneuriale parce qu'ils ont déjà suivi un autre cycle auparavant. Donc, quand les convalidados partent, il reste ces 10, 12 ou 14 étudiants par classe.

Et parmi ces élèves, quelle est leur attitude en classe ?

Ils sont à un moment où dans quelques mois ils vont partir en stage pour faire les Centres de Formation du Travail, et leur principal intérêt est de terminer le cycle. Faire les stages et essayer de les faire embaucher dans les stages. C'est leur attitude.

Et quel est, selon vous, l'objectif principal des étudiants avant d'entrer dans cette formation ? Je suppose que pour entrer dans la classe d'entrepreneuriat, il faut passer un examen ou quelque chose comme ça.

Non, c'est-à-dire que la classe d'entrepreneuriat fondamentalement, bien qu'elle puisse être utilisée par tous les étudiants du centre, elle est utilisée par les étudiants du module “Affaires et initiative entrepreneuriale”. Et ils y entrent parce qu'ils doivent suivre cette matière, ce module, qui consiste essentiellement à élaborer un projet d'entreprise et à le développer.

Et quels enseignements sont dispensés dans votre centre ?

Dans le centre, il y a les familles professionnelles de l'image personnelle et du textile, de l'habillement et du cuir et il y a des cycles comme, par exemple, “ esthétique et beauté ”, “ esthétique intégrale et bien-être ”, “ habillement et mode ”, “ conseil en image ”.

Et comment ces enseignements sont-ils orientés vers l'entrepreneuriat ?

À travers des modules et des initiatives entrepreneuriales et la classe d'entrepreneuriat.

Quels projets ou activités avez-vous réalisés précédemment dans la classe d'entrepreneuriat afin de la promouvoir ?

La classe fonctionne dans notre centre depuis deux ans et des ateliers liés à l'entrepreneuriat, des cours, des conférences sont organisés. Des projets de concours sont également présentés. En gros, il s'agit de cela.

Et avez-vous archivé ces informations pour les faire connaître ?

Nous avons ce que le ministère de l'éducation demande.

Des activités sont-elles prévues dans un avenir proche ?

Les activités en classe sont liées au projet d'entreprise, qui fait partie du module initiatives commerciales et entrepreneuriat. Parfois, on organise des cours et des ateliers. Et parfois nous menons aussi, maintenant surtout au troisième trimestre, quand les étudiants de deuxième année font des stages en entreprise, nous menons des actions de sensibilisation dédiées aux étudiants de première année. Ces actions de sensibilisation sont destinées à ce que les étudiants, lorsqu'ils arrivent en deuxième année, aient un plus grand intérêt et une meilleure connaissance de ce qui les attend là-bas.

Voyez-vous la possibilité pour les étudiants de créer des start-ups ?

D'une manière générale, non. Je ne vois pas les possibilités. Certaines peuvent sortir de façon sporadique dans les îles Canaries. Je me suis rendu dans plusieurs centres et, de manière générale, je ne vois pas la possibilité de créer des startups parmi les étudiants à ce stade de leur carrière professionnelle, lorsqu'ils sont encore en formation.

Et comment guidez-vous les étudiants dans le processus de création du projet entrepreneurial ?

Le projet est développé par eux. Une idée est générée. C'est la première chose que nous faisons, générer une idée d'entreprise, les laisser travailler dessus, leur faire voir les possibilités, les avantages et les inconvénients. Nous leur donnons la possibilité de rectifier, de créer un nouveau projet ou une nouvelle idée si elle ne les convainc pas. Quand ils l'étudient un peu, ils se rendent compte qu'elle n'est pas viable et plus tard, pendant les mois où ils utilisent le module de commerce et d'entrepreneuriat, ils développent le projet sur la façon dont ils mettraient cette idée en pratique.

Au cours de l'année académique 2020, y avait-il un projet entrepreneurial qui était viable ?

Certains pourraient être viables, mais pour l'instant les étudiants ne sont pas au moment d'entreprendre, mais à court terme ils commencent à finir le cycle et à concilier un emploi de salarié.

Donc aucun des projets d'entreprise des étudiants n'a été lancé ?

Non. En effet, certains peuvent être viables, mais ils ne sont pas là pour le moment, ils n'ont pas la capacité économique et ne veulent pas prendre le risque. En d'autres termes, l'objectif, et à mon avis, l'objectif principal du module est que si dans quatre, cinq ou six ans, tout au long de leur carrière professionnelle, ils décident de créer une entreprise, ce que, j'en suis sûr, beaucoup d'entre eux feront, ou plusieurs, parce qu'ils savent dans quoi ils s'engagent et ne font pas d'erreurs de base. Il y a beaucoup de mortalité d'entreprises au début parce qu'elles font des erreurs de base. Il y a toujours un risque, bien sûr. Personnellement, je pense que l'important est qu'ils comprennent le fonctionnement d'une entreprise et que, s'ils se décident, ils aient les meilleures chances de réussite.

Y a-t-il un projet d'entreprise réalisé par les étudiants qui vous a surpris ?

Certains sont de bons projets. Mais en général, ils ne sont pas mis en pratique. Et puis il y en a d'autres dans lesquels je ne me lancerais pas.

Pensez-vous que la nouvelle formation professionnelle duale va favoriser l'esprit d'entreprise et la création de startups chez les étudiants ?

Pour créer de nouvelles entreprises, non. Ce que cela aide, c'est qu'ils connaissent mieux le tissu d'entreprises dans lequel ils vont travailler et le contexte des postes, les entreprises dans lesquelles ils peuvent travailler. Mais je pense que cela augmente peut-être leur employabilité, mais pas leur initiative entrepreneuriale.

Et pensez-vous que parmi les aides ou les outils qui facilitent la classe, il en manque ?

Eh bien, nous avons toujours un déficit de moyens matériels : ordinateurs de dernière génération, imprimantes, applications informatiques. C'est ce qui nous manque.

Les étudiants tiendront-ils compte de cet apprentissage lorsqu'ils créeront leur entreprise ?

Je crois que ce qu'ils y apprennent les aidera surtout à ne pas faire d'erreurs de base et à comprendre les aspects clés pour le succès ou l'échec d'une entreprise au moment où ils se décident. Et beaucoup d'entre eux le font sans avoir une connaissance approfondie de la gestion d'entreprise. J'espère que ce que nous faisons maintenant servira à ce que, dans 10 ans, moins d'erreurs soient commises car ce n'est pas maintenant qu'ils vont entreprendre. Certains étudiants vont partir d'ici et peut-être créer leur propre entreprise dans quelques années. La plupart ne vont pas entreprendre à court terme. Certains vont s'installer de manière autonome, mais au-delà, non.

Pensez-vous qu'il faille davantage de salles de classe de ce type pour promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes ?

Je pense que dans les années à venir, la plupart des centres de formation professionnelle auront une classe de formation à l'entrepreneuriat. Je suis d'accord avec cela. C'est quelque chose qui se fait maintenant et qui se fait bien.