Pablo Hernández, ZEC : “Les îles Canaries ont l'opportunité la plus importante de ces 30 dernières années pour attirer les investissements”.

Pablo Hernández González-Barreda a été nommé président du Consortium de la zone spéciale canarienne (ZEC) lors d'une réunion du Conseil des ministres en janvier 2021, sur proposition du gouvernement des Canaries et du ministère des Finances, ce qui fait de lui le plus jeune président à la tête de l'organisation. Le directeur général de la modernisation du gouvernement régional jusqu'alors a pris les rênes de la ZEC à un moment crucial pour l'agence, en tant qu'outil fondamental pour réactiver l'économie canarienne, alors que la pandémie accélérait le processus de transformation numérique et que les règles du jeu selon lesquelles les entreprises et les travailleurs exerçaient leurs activités avaient complètement changé depuis l'enfermement.

“La pandémie a forcé la numérisation, prouvé que le travail à distance est possible, et nous a fait réfléchir sur les vies que nous menions, chargées de stress et sans temps pour nos familles et pour nous connecter avec la nature et nous-mêmes. Beaucoup ont dit non à la frénésie du travail qui a vidé leur vie, et ce que nous connaissons comme la grande résignation a commencé. Aujourd'hui, de nombreuses personnes apprécient les avantages de leur travail, au-delà du salaire. Ils préfèrent vivre plus simplement, en gagnant peut-être moins, mais en ayant plus de temps pour leur vie personnelle et dans un environnement qu'ils apprécient vraiment. Avec la pandémie, les gens ont réalisé qu'il ne servait à rien de gagner 5 000 £ à Londres si vous dépensez 3 500 £ en loyer dans un petit appartement et que, lorsque vous quittez le travail, il n'y a pas de lumière du jour car il fait nuit à trois heures. Cela nous a amené à repenser la philosophie du travail et les gens recherchent davantage un salaire implicite, c'est-à-dire qui nous permette de mieux vivre, indépendamment de la rémunération monétaire que nous recevons”, explique Pablo Hernández.

Pour le président de la ZEC, “la pandémie a été l'un des éléments déclencheurs de cette opportunité, ce qui signifie que la qualité de vie offerte par les îles Canaries a désormais une nouvelle valeur en termes d'attraction et de rétention des talents. Avant, le message ne passait pas. Maintenant, en revanche, cela fait de nous une destination idéale pour les investissements et le travail”.

Les îles Canaries, un pôle de talents et de valeur ajoutée unique au monde

Pablo Hernández a été professeur et chercheur invité dans de nombreuses universités et centres de recherche en Espagne et à l'étranger, notamment aux universités de Harvard, Oxford et Vienne. On comprend mieux sa détermination à mettre en avant la valeur de la gestion des talents en tant que grand atout concurrentiel. “Je crois que les îles Canaries sont confrontées à une nouvelle et très importante opportunité de progrès, qu'elles ne peuvent se permettre de manquer. C'est le moment le plus important de ces 30 dernières années pour attirer les investissements qui nous permettront de générer un pôle de talents et de valeur ajoutée unique au monde. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte dans les années 1990. Certaines choses ont été très positives, d'autres pas autant que prévu. Les attentes générées par l'accès à l'Union douanière et le REF, en raison de diverses vicissitudes, n'ont pas été entièrement satisfaites. Cependant, je pense que nous avons encore des possibilités, encore meilleures qu'à l'époque, pour un développement économique fortement axé sur l'innovation et qui pourrait être une référence en Europe”.

“Pourquoi avons-nous un défi aussi important maintenant ? Parce que nous sommes à un moment optimal pour attirer les entreprises innovantes et les travailleurs à distance. En termes d'infrastructures, nous sommes meilleurs que jamais. Et cela aussi est fondamental. Après 30 ans de financement public et européen, nous sommes la quatrième région d'Europe à disposer de la meilleure connectivité aérienne et technologique. Nous avons investi des dizaines de millions dans des câbles sous-marins et notre latence est très faible avec une excellente largeur de connexion à l'internet. En matière de connectivité, nous sommes allés plus vite, si possible, que le développement de la technologie elle-même. Même si nous sommes loin, nous avons compris que c'était vital. Nous avons investi et réussi à nous placer parmi les zones disposant des meilleures infrastructures d'Europe, ce qui est surprenant. De plus, nous disposons d'infrastructures aéroportuaires ultramodernes développées pour le tourisme, ce qui fait de nous la deuxième région la mieux connectée d'Espagne. Cette capacité aérienne dont nous disposons en tant que destination touristique florissante nous aide à attirer des travailleurs et des entreprises éloignés”.

Salaire implicite et accent mis sur le talent et la formation

Pablo Hernández est titulaire d'une licence en droit, d'un master en fiscalité et en fiscalité internationale et d'un doctorat en droit de l'Université Pontificia Comillas, où il travaille comme chercheur et enseignant en droit financier et fiscal depuis 2010. Ce mélange d'un profil spécialisé en matière de fiscalité et d'impôts, lié au monde de l'enseignement, explique sa passion pour défendre que “si l'on combine les différentes variables, nous pourrons attirer les talents dans de meilleures conditions, avec une fiscalité réduite, que les employeurs pourront utiliser pour offrir des salaires attractifs sans dépenser plus”.

“Même si le travailleur gagne plus, cela coûtera moins cher à l'employeur en raison des incitations fiscales, et parce que, dans les îles, ce travailleur sera plus productif car il aura une meilleure qualité de vie. Cette incitation supplémentaire, qui va au-delà du salaire, est extrêmement puissante. Je vais vous donner un exemple : dans la ZEC, nous avons plusieurs entreprises qui ont réduit leur semaine de travail de cinq à quatre jours, parce que leurs équipes sont plus productives ici. Ils font un effort et veulent partir à trois heures de l'après-midi pour aller à la plage. Cet argument n'a pas fait mouche il y a quelques années, car les habitants des capitales européennes étaient plongés dans la roue, mais aujourd'hui, ils recherchent la qualité de vie. Une autre entreprise de la ZEC établit son budget pour l'année entière à un taux d'imposition de 25 % - le taux réduit de la ZEC est de 4 % - et utilise la différence pour verser des primes à ses travailleurs. Honnêtement, dans le contexte actuel, je suis convaincu que les Canaries commencent à écrire une étape de leur histoire qui sera fabuleuse.

Pablo Hernández est né à La Orotava, Tenerife, en 1987. Il appartient à la génération millénaire des jeunes numériques, hyper connectés, aux valeurs sociales et éthiques élevées. En tant que “digital native”, le président de la ZEC est capable d'analyser la transformation numérique à laquelle nous sommes confrontés comme personne d'autre. “Dans les années 1990, nous n'avons pas réussi à nous diversifier comme prévu. Et maintenant, nous sommes de retour dans une remise à zéro de l'économie mondiale et des conditions fiscales internationales. Cela nous ramène à une situation clé. La chose la plus importante maintenant est de se concentrer sur le talent et la formation. C'est ainsi que nous pourrons nous adapter à l'avenir numérique et technologique que beaucoup prédisent et qui est déjà là. Il est essentiel de ne pas rater ce nouveau train et la clé réside dans la formation et le talent”.

“La proposition des îles Canaries résout l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontées les entreprises du monde entier, à savoir attirer et retenir les talents. Nous sommes attractifs en termes de qualité de vie, de faibles coûts fiscaux, d'infrastructures... Tout cela résout de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les start-ups, en particulier les entreprises technologiques, et renforce la position des îles Canaries”, a souligné avec conviction le président de la ZEC.

Le boom des TMT : Technologies, médias et télécommunications

Après un an à la tête de l'organisation, le président de la ZEC est clair : “le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT) est en plein essor. Surtout en termes de créativité, où les îles Canaries - en raison de leurs particularités - se sont toujours distinguées. Certains secteurs comme l'animation, les jeux vidéo et la conception de sites web ont connu une croissance exponentielle. Il y a un boom spectaculaire du contenu et nous travaillons pour faire des îles un aimant pour cette industrie”.

Pablo Hernández se réjouit que “nous soyons sur la carte du secteur”. “Dans le créneau de l'animation, nous avons montré que nous étions capables d'y parvenir. Nous avons construit une industrie dans les îles Canaries où il n'y avait rien et maintenant nous sommes probablement le principal pôle en Espagne et l'un des principaux en Europe”.

“Il est déjà actif, il est tangible, et il y a plus de mille professionnels qui travaillent dans le secteur. Cette histoire à succès nous positionne pour les entrepreneurs qui veulent venir ici et pour les entrepreneurs locaux qui s'engagent dans cette activité. Mais il y a une deuxième variable : lorsque vous avez déjà une industrie, il est beaucoup plus facile de générer des industries dérivées. C'est-à-dire qu'à partir de l'animation, nous pouvons aller vers l'industrie des jeux vidéo, la programmation et d'autres sous-secteurs”, souligne M. Hernández.

Secteur de l'audiovisuel : du “jeu naturel” à la croissance en termes de capacité et de qualité

“Les îles Canaries ont été beaucoup vendues comme un décor naturel de film, et c'est très bien. Mais je pense que c'est la première phase d'une stratégie plus large, qui a commencé entre 2011 et 2014. Au début, les sociétés de production venaient ici pour tourner et ce qui était fait ici, c'était de fournir un hébergement - réserver des chambres pour le casting, pour l'équipe -, la restauration et la location de camionnettes et même la location de matériel technique qui était apporté de l'étranger. Plus tard, d'autres couches de valeur ajoutée ont commencé à être ajoutées”.

“Il y a maintenant des sociétés de production locales qui fournissent un soutien technique, il y a plus de professionnels qui offrent des services liés au cinéma. Mais il y a toujours une pénurie de professionnels ayant le profil pour diriger une production - directeurs de production, gestionnaires et coordinateurs de production, directeurs artistiques, assistants artistiques, photographes - les professions plus techniques sont encore largement importées de l'extérieur”.

Pour Hernández, “attirer les tournages est une priorité. Nous avons travaillé avec le vice-ministre de la culture et d'autres secteurs du gouvernement pour promouvoir la formation et continuer à développer les capacités et la qualité afin que cette activité génère plus de richesse dans les îles. Comme je l'ai dit, au début, ils ne nous demandaient que des hôtels, de la restauration et des camions. Maintenant, ils louent des machines chez nous et nous leur fournissons également des assistants de production, des menuisiers, des électriciens...”.

“Qu'essayons-nous de faire avec la ZEC ? Nous ne voulons pas que les sociétés de production viennent ici uniquement pour tourner, mais qu'elles ouvrent leurs bureaux ici afin que leurs cadres puissent générer davantage de valeur ajoutée dans nos îles.

“Il commence à y avoir plus de directeurs de production et plus de coordinateurs de production, et certaines sociétés de production se sont déjà installées ici. Parmi les grands groupes, Buen Día Producciones (une coentreprise entre Telefónica et Atresmedia) s'est installé cette année dans la zone spéciale des Canaries. Leur deuxième centre de production en Espagne, après Madrid, se trouve chez nous”, souligne M. Hernández.

Animation, back office : stratégies pour couvrir les différents profils de poste

Le président de la ZEC souligne que “c'est peut-être dans l'animation que l'on voit le mieux le développement de toute la valeur ajoutée des Canaries, là où il n'y a pas de tournage en tant que tel, mais où il faut le concevoir. L'ensemble du processus technique est réalisé dans les îles Canaries, du début à la fin. Ce type d'entreprise a créé plus de 600 emplois directs et plus de 400 emplois indirects, tous à très forte valeur ajoutée. Et la croissance exponentielle de ce secteur nous permettra d'en créer beaucoup d'autres dans les années à venir, qui seront occupés par de jeunes Canariens qui, grâce à la formation professionnelle, seront préparés à intégrer très rapidement le marché du travail dans un emploi professionnel plein d'avenir. Avant, 70 à 80 % des employés venaient de l'étranger et maintenant nous sommes environ la moitié à être des Canariens”.

“Nous avons de nombreuses histoires à succès avec lesquelles nous allons à l'étranger et les gens sont surpris. Il y a des entreprises aux Canaries qui travaillent pour Netflix, Disney, HBO, Airbus, le métro de Londres, Lufthansa... Et beaucoup d'autres viendront, mais pas pour installer une délégation, nous voulons qu'ils installent leur siège ici pour créer un écosystème qui demande des travailleurs avec beaucoup de connaissances pour diriger la direction de leurs entreprises depuis les îles”.

Pablo Hernández précise que “nous maintenons également un équilibre avec les BackOffices à forte intensité de main-d'œuvre, même si à moyen terme nous ne voulons pas avoir de bureaux secondaires, mais nous voulons qu'ils aient un rôle important dans le savoir-faire de l'entreprise. Parce que si le top management est à l'extérieur, aujourd'hui vous le mettez en place et demain il sera démantelé. Mais à court terme, il est important de se positionner et de réduire le chômage.

Secteur maritime, énergies renouvelables, biotechnologie

Pablo Hernández a déclaré qu'“au niveau international, la ZEC travaille également dans le secteur maritime avec les autorités portuaires, les fédérations et les entreprises de réparation et de services navals. Nous souhaitons devenir forts dans la numérisation du secteur maritime, qui est un processus qui a beaucoup de chemin à parcourir car il fonctionne encore de manière très analogique. Ports 4.0 est l'un des domaines prioritaires et il s'agit de soutenir les entreprises et le secteur par des incitations fiscales dans leurs projets de décarbonisation du transport de passagers et de marchandises”.

La biotechnologie est un autre des domaines dans lesquels la ZEC cherche à attirer des entreprises dans les îles, dans le but de diversifier l'économie des îles avec des industries durables sur le plan environnemental, qui n'exigent pas beaucoup de terres et qui génèrent de la richesse pour la société grâce à la demande de main-d'œuvre qualifiée.