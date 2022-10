Si apre il bando Canarias Stars per promuovere progetti in aziende emergenti basate sulla tecnologia

Elena Máñez, l'assessore dell'area, ha specificato che questa misura mira, tra gli altri aspetti, ad approfondire la diversificazione dell'economia delle Canarie, “promuovendo l'avvio di aziende innovative, accelerando il processo di ”cristallizzazione“ dei progetti aziendali, promuovendo punti di incontro che facilitino il contatto degli imprenditori con gli investitori privati o business angel

Canarias Stars è una delle nove nuove iniziative programmate nel bilancio annuale dell'Agenzia Canaria per la ricerca, l'innovazione e la società dell'informazione, che mirano ad affrontare la riattivazione economica, con un chiaro impegno per il talento e la ricerca, la trasformazione digitale, l'innovazione aziendale e il miglioramento della connettività.

Il bando per le sovvenzioni Canarias Stars pubblicato oggi nel BOC stabilisce che i limiti minimi e massimi di sovvenzione da concedere per progetto sovvenzionato sono rispettivamente 25.000 e 200.000 euro, e le domande saranno effettuate dalla sede elettronica con un termine di presentazione di 15 giorni, a partire da oggi.

Possono accedere a questa linea di aiuti le entità, pubbliche o private, che svolgono attività proprie di agenti di sostegno all'innovazione, facilitatori di servizi alle imprese, che promuovono la cultura innovativa nel campo del tessuto imprenditoriale e dell'attività imprenditoriale, oltre a quelle aziende private che intendono realizzare un progetto di innovazione.

Traduzione di Francesca Usai

