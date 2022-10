Cartelle cliniche digitali e intelligenti e telemonitoraggio dei pazienti: digitalizzazione del settore sanitario

Il ministro della Sanità, Carolina Darias, ha assicurato che il nuovo Programma di Salute Orale andrà a beneficio di oltre sette milioni di persone e consentirà, tra l'altro, di armonizzare le prestazioni di assistenza orale sul territorio nazionale, garantendo un accesso equo, indipendentemente dal luogo di residenza.

Darias ha esposto le misure del suo dipartimento per progredire in un'assistenza equa, accessibile e di qualità. Tra queste, l'ampliamento del portafoglio comune di servizi per promuovere un piano strategico per la salute delle risorse idriche, incluso nella componente 18 del piano per la ripresa della trasformazione e della resilienza.

Il ministro ha fatto notare che il progetto di bilancio generale dello Stato per il 2023 prevede una dotazione di 44 milioni di euro per continuare a portare avanti il piano sanitario orale, In aggiunta ai 44 milioni già ripartiti tra le comunità autonome nel 2022.

Questi fondi permettono di includere nuove prestazioni come la valutazione del rischio individuale di carie, la sigillatura di fosse e fessure o il trasferimento e la stabilizzazione dei denti colpiti in caso di lesioni da trauma.

Queste parole hanno avuto luogo al 51 Congresso della Società Spagnola di Protesi Stomatologiche ed Estetiche (SEPES) che si tiene nel Palazzo dei Congressi di Maspalomas, a San Bartolomé de Tirajana, dove partecipano più di 2.000 professionisti del settore. La ministra è stata accompagnata dal presidente di SEPES, Guillermo Pradíes Ramiro; e dal presidente del Congresso di SEPES, José Manuel Navarro Martínez.

Darias ha spiegato che con il Piano di Salute Orale si aumentano i servizi comuni che finora non si prestavano per la sanità pubblica, con un approccio fondamentalmente preventivo e dando priorità ai gruppi infanto-giovanile, donne incinte, persone con disabilità e persone con cancro del territorio cervicale.

Darias ha precisato che, dopo l'approvazione del Piano, il Ministero della Sanità sta facendo progressi nella pubblicazione del Decreto Ministeriale che stabilisce l'estensione delle prestazioni ai gruppi prioritari.

In questa prima fase di allargamento si prevede di includere, entro il 31 dicembre di quest'anno, la popolazione minorile di età compresa tra 6 e 14 anni e le donne incinte, seguendo le persone di età superiore ai 14 anni con disabilità nel primo semestre del 2023.

Progressi nella tecnologia

Darias ha aggiunto che alcuni degli aspetti trattati in questo Congresso, come la digitalizzazione del settore, coincidono con alcune priorità del Ministero della Sanità. È il caso dell'approvazione della strategia sanitaria digitale dell'SNS, dotata di 700 milioni di euro, che consentirà di sviluppare lo spazio nazionale dei dati sanitari, e la promozione di progetti incentrati sulla storia clinica digitale e intelligente o sulla telemonotorizzazione dei pazienti.

Darias ha inoltre affermato che il ministero sta lavorando a livello globale con organismi come l'OMS su un nuovo piano d'azione globale per valutare i progressi in materia di salute orale entro il 2030, Progressi che grazie all'apporto di professionisti come quelli rappresentati in questo Congresso, “riusciremo a raggiungere”.

Inoltre, il ministro ha riconosciuto l'iniziativa della Società di destinare parte delle iscrizioni a coloro che sono stati colpiti dal vulcano di La Palma in un momento chiave per la sua ricostruzione in cui continuiamo a lavorare dal governo spagnolo che ha già stanziato 535 milioni di Per questa causa, gli euro.

Traduzione di Francesca Usai