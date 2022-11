Diffusione della fibra ottica nelle zone rurali grazie al programma UNICO Reti 5G

La Gazzetta ufficiale dello Stato ha pubblicato un bando di gara per l'aiuto alla realizzazione di un collegamento backhaul in fibra ottica, comprendente elementi attivi e passivi, a siti di reti pubbliche di telefonia mobile che non dispongono di tale collegamento, con l'obiettivo di consentire al 75% della popolazione di collegarsi al 5G nelle bande prioritarie entro il 2025.

Questi aiuti consentiranno agli operatori di fornire collegamenti 5G ai comuni con meno di 5.000 abitanti in 50 province, favorendo lo sviluppo economico nelle zone geografiche a bassa densità di popolazione e promuovendo l'accesso a nuovi servizi e applicazioni associati a questa tecnologia.

Per il periodo 2022-2023, l'invito a presentare proposte per UNICO Reti 5G backhaul in fibra ottica è dotato di 450 milioni di euro e finanziato dai fondi Next Generation EU. La Commissione europea ha autorizzato questi aiuti a metà ottobre, affermando che “contribuiranno a consentire ai consumatori e alle imprese delle zone rurali di accedere a servizi mobili di alta qualità”.

Questo programma di aiuti per le connessioni in fibra alle torri, comprese le attrezzature attive, si rivolge a operatori abilitati su tutto il territorio nazionale o a raggruppamenti di imprese in cui vi sia almeno un operatore e che presentino progetti che forniscono l'insieme dei collegamenti di backhaul nei siti delle reti pubbliche di telefonia mobile dei comuni di La popolazione è inferiore a 5000 abitanti.

Con tali risorse finanziarie, i beneficiari possono finanziare investimenti e spese connessi allo sviluppo del progetto selezionato, dalle infrastrutture e opere civili alle attrezzature e ai materiali.

Il bando stabilisce lotti provinciali con bilanci per provincia secondo l'allegato, e con un sistema di assegnazione che consente più vincitori per distretto, con l'obiettivo di massimizzare il numero di beneficiari degli aiuti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 23.59 del prossimo 14 novembre.

Informazioni sul programma UNICO Reti 5G

Il Programma di Universalizzazione delle Infrastrutture Digitali per la Coesione (UNICO) funge da quadro per diversi inviti che facilitano l'universalizzazione dell'accesso a banda larga ultra veloce e l'estensione del 5G.

Sotto l'ombrello di UNICO Reti 5G si trovano quegli aiuti volti a promuovere la diffusione di questa tecnologia, così come i servizi e le applicazioni disponibili per il 5G nei comuni con meno di 10.000 abitanti. Il bando, che sarà pubblicato prossimamente, sarà limitato ai comuni con meno di 5000 abitanti.

Traduzione di Francesca Usai