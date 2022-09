Il governo spagnolo vuole raggiungere 1.327 classi imprenditoriali in FP per promuovere le startup

Nel periodo 2022-2023 in Spagna saranno finanziate in totale 1.327 aule Aule Imprenditoriali in Formazione Professionale: 374 nuove aule, che si aggiungeranno alle 496 create con fondi dell'esercizio 2020 e alle 457 create con fondi dell'esercizio 2021. Si tratta di un supporto organizzativo, tecnico e infrastrutturale in queste fasi iniziali critiche per creare un quadro di promozione e sviluppo delle startup.

Queste classi mirano a incanalare le iniziative imprenditoriali degli studenti della scuola e dei laureati attraverso un sistema di orientamento, guida e tutela delle idee imprenditoriali che essi stessi apportano, nonché la partecipazione a progetti con altri enti e organizzazioni.

Ciò è indicato nella risoluzione dell'11 luglio 2022 del Segretariato generale per la formazione professionale che pubblica l'accordo della conferenza settoriale sull'istruzione del 23 giugno 2022, recante approvazione della proposta di ripartizione territoriale e dei criteri di ripartizione degli stanziamenti gestiti dalle comunità autonome per l'esercizio finanziario 2022.

Questa misura rientra nel piano di modernizzazione della formazione professionale, a carico del bilancio del ministero del l'Istruzione e della formazione professionale e nel quadro della componente 20 “Piano strategico di promozione della formazione professionale”, del piano di recupero, Trasformazione e Resilienza.

Traduzione di Francesca Usai