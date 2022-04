El expresidente de Lanzarote se queja de que el juez que ha pedido protección le mantenga bloqueada su cuenta corriente

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) se ha quejado públicamente de que el juez Jerónimo Alonso le mantenga bloqueada su cuenta corriente y no le devuelva sus dispositivos electrónicos. Lo declaró el jueves horas antes de que el Consejo General del Poder Judicial acordara reclamar para el magistrado protección policial por las amenazas que ha recibido del entorno de San Ginés, investigado en una macrocausa en el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife. El expresidente del Cabildo ha decidido poner en manos de sus “servicios jurídicos” el “asunto” de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reclamar esa protección al Ministerio del Interior después de que el magistrado denunciara amenazas por parte de personas del entorno de los investigados en esa causa. Además, el órgano de gobierno de los jueces accedió a su petición solicitar la adscripción a ese juzgado de un equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para destinarlo a esa misma macrocausa, así como solicitar al Gobierno de Canarias más funcionarios y un equipo de gestión procesal específico para esas diligencias.

La Guardia Civil registra la casa del expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC)

Saber más

San Ginés hizo público este viernes un escueto comunicado en el que anunciaba que la próxima semana convocará una rueda de prensa y que sus “servicios jurídicos están estudiando este asunto”, que calificó como “de extrema gravedad”.

La mañana de este jueves, antes de que se conociera la decisión de la Comisión Permanente del CGPJ, el ahora portavoz adjunto de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote se había quejado ante los micrófonos de Crónicas Radio-COPE Lanzarote de que el juez instructor le mantenga intervenida su cuenta corriente desde el momento en el que ordenó la entrada y registro de su domicilio particular, el pasado mes de marzo. “No sé si es normal que esto ocurra en un estado de derecho pero está ocurriendo. Hace más de un mes de aquel suceso y ni me han devuelto los dispositivos que me ha facilitado el Cabildo para ejercer mi función como cargo público y me refiero a teléfono, Ipad y el resto de herramientas. Ni siquiera el correo electrónico y por no tener, no tengo ni acceso a mi cuenta corriente, que está bloqueada. Menos mal que uno tiene familia y amigos”, dijo San Ginés en el programa A buena hora, según recoge el digital Crónica de Lanzarote.

La causa que investiga el juez Alonso está declarada secreta, pero se sabe que en ella se investigan presuntos delitos de malversación y cohecho relacionados con los pagos millonarios recibidos por el abogado Ignacio Calatayud desde el Cabildo cuando lo presidía Pedro San Ginés. La causa se enreda con propiedades, como la casa que habita el político de CC en Arrecife, propiedad del suegro de Calatayud, otro polémico letrado relacionado con otros casos de corrupción investigados en Lanzarote. El juez ha bloqueado la vivienda para que no pueda ser vendida en lo que se sustancia el procedimiento.

La causa que investiga el juez Alonso está declarada secreta, pero se sabe que en ella se investigan presuntos delitos de malversación y cohecho relacionados con los pagos millonarios recibidos por el abogado Ignacio Calatayud desde el Cabildo cuando lo presidía Pedro San Ginés. La causa se enreda con propiedades, como la casa que habita el político de CC en Arrecife, propiedad del suegro de Calatayud, otro polémico letrado relacionado con otros casos de corrupción investigados en Lanzarote. El juez ha bloqueado la vivienda para que no pueda ser vendida en lo que se sustancia el procedimiento.