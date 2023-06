Vox pide retirar todos los símbolos del colectivo LGTBI en el municipio lanzaroteño de Tías

Vox ya ha hecho su primera propuesta en el Ayuntamiento de Tías. Su única concejala, Esther Tamargo, ha pedido que se retiren todos los símbolos del colectivo LGTBI en el municipio. El partido de extrema derecha dice que las banderas, pancartas, pinturas y luces colgadas para conmemorar el mes del Orgullo constituyen una ''reivindicación excluyente y colectivista'' y ''privatizan el espacio público''. En su escrito, presentado este lunes 26 de junio, la formación que preside Santiago Abascal niega la discriminación por razones de orientación o identidad sexual y tilda la bandera del arcoíris de ''arma arrojadiza contra otros''.

La petición de Tamargo, que también es candidata del partido al Senado por Lanzarote, asegura que ''ciertos partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora''.

Sin embargo, los datos evidencian que esta discriminación existe. El último Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España revela que las agresiones y ataques por orientación sexual aumentaron en 2021un 68,23%. Además, muchas de las víctimas de este tipo de delitos de odio eran menores de edad.

El incremento de la LGTBIfobia en Canarias llevó al Parlamento autonómico a aprobar en 2021 una Proposición No de Ley para erradicar este tipo de discriminación en el ámbito escolar. En le debate de esta PNL se mostró que los ataques contra el colectivo eran una de las primeras causas de acoso en los centros educativos y que el 43% de quienes la sufren se llegan a plantear el suicidio. El 17% lo ha intentado. Estos datos crecen mucho más en los menores trans, donde los intentos de suicidio ascienden al 40%.

Aun así, Vox insiste en que visibilizar la discriminación del colectivo es una ''dialéctica perversa que pretende instaurar el enfrentamiento entre compatriotas según su sexo, su orientación sexual o el territorio en el que vivan''.

''La bandera LGTBI carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial en ninguna administración territorial y solo puede ser calificado de parcial y electoralista''. El escrito también afirma que esta bandera no representa a la mayoría de los ciudadanos que no pertenecen al colectivo o ''no se alinean con dicha opción''. ''En este caso, ni siquiera representan a las personas homosexuales'', dice.

Aunque el documento fue registrado en el Ayuntamiento este lunes, está firmado por ''el concejal municipal de Vox'' a 26 de junio de 2020. Fuentes cercanas a la corporación explican que se trata de un texto antiguo y repetido en otros lugares del país.

Por su parte, el gobierno, con el alcalde José Juan Cruz (PSOE) al frente, conserva en su fachada la bandera del arcoíris. Además, luce un mural de colores con la palabra “orgullo”. Este miércoles 28 de junio se izará la bandera y se realizarán diferentes actividades con motivo del Día del Orgullo LGTBI.