El Cabildo consolida varios de sus servicios con la convocatoria de 47 plazas de trabajo

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Recursos Humanos que dirige Nayra Castro, ha hecho pública la Oferta de Empleo Pública (OPE) de la institución insular correspondiente al ejercicio 2020, a través de la cual se quiere cubrir de forma fija 47 plazas de trabajo, que actualmente están siendo cubiertas con personal temporal, y, sobre todo, reforzar los servicios sanitarios, indica en una nota de prensa.

La Oferta de Empleo Público del Cabildo de La Palma, añade, es el medio que la ley pone a disposición de la administración pública para la comunicación externa de las plazas fijas o estructurales que precisa cubrir anualmente para dar cumplimiento a las actividades que tiene encomendadas.

Este número de plazas, apunta, está limitado por la tasa de reposición de efectivos que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, y que en el caso del Cabildo de La Palma incluye un número de 24 plazas para el ejercicio 2020. No obstante, esta cifra tendrá que incrementarse con las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, que ascienden a otras 23 plazas, y que no computan en la tasa de reposición.

Así, se señala en la nota, el Cabildo oferta un total de 47 plazas, que se desglosan en dieciocho auxiliares de enfermería, un cocinero, un ayudante de cocina, cuatro camareras, cuatro psicólogos, un titulado superior en Derecho, cuatro trabajadores sociales, dos educadores sociales, cuatro monitores ocupacionales, cinco cuidadores y tres animadores de ocio y tiempo libre.

Nayra Castro pone de manifiesto que el Cabildo de La Palma ha cumplido de manera minuciosa los trámites y procedimientos legales establecido para la conformación de la Oferta de Empleo Público, comenzando por la elaboración de varias propuestas que se presentaron a la Mesa General de Negociación, celebrada el pasado 3 de diciembre, donde se adoptó el acuerdo anteriormente expuesto. Posteriormente, fue aprobada por el Consejo Insular de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del 16 de diciembre.

Del mismo modo, la consejera explica que la mayor tasa de interinidad se debe al aumento del personal sanitario que se ha registrado tanto del Hospital de Dolores como de la Residencia de Mayores de La Dehesa para ayudar a combatir y frenar la expansión de la COVID-19. En este contexto, recuerda que actualmente las 47 plazas de la OPE 2020 están siendo cubiertas por personal temporal, que ha sido seleccionado mediante listas de reserva tras la realización de las pruebas y aportación de méritos.

Nayra Castro destaca que en los próximos meses se publicará la convocatoria para participar en los distintos procesos de selección y explica que la corporación insular ha priorizado la atención a las personas y colectivos vulnerables.