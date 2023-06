El Festivalito sigue enseñando al mundo cómo es después de 18 años y deja en La Palma en cada edición 325.000 euros

Lo que hace el cine por las personas y por La Palma, por los cineastas participantes y por los isleños que conviven y hasta ruedan con ellos es enseñar a fluir con la vida, con los rodajes, con las personas y, sobre todo, con los inconvenientes que surgen a cada momento. “Déjate fluir y la película te encontrará a ti, observa a tu alrededor hacia dónde va la corriente de la vida y nada, nada a pesar de todo; porque el premio no es ganar una Estrella del Festivalito La Palma sino participar, el camino y la compañía”, subraya Alba Cabrera, coordinadora de La Palma Rueda.

Por eso en las conversaciones de hoy por las calles de la capital palmera suenan a “si yo te ayudo y lo editamos en mi ordenador puedes tenerlo listo en media hora”, tendía la mano el director de ‘Entre Montañas“, Unai Canela, proyectada en la sección Cinerama, a una participante amateur inscrita en La Palma Rueda. Ahora mismo están editando el corto unos 120 participantes con vistas a llegar a tiempo a la entrega de los mismos mañana viernes, 9 de junio, antes de las 11.00 horas, en el Museo Naval de la capital palmera. Todos ellos se podrán ver, también mañana, en el Teatro Circo de Marte, a las 16.30 horas, y en la Plaza de Santo Domingo, a las 21.30 horas.

A falta de retoques como escribir la voz en off y añadirla, rodar algunos recursos más en la avenida marítima de Santa Cruz de La Palma o buscar un sonido que encaje con el lema de esta edición: “No quiero a madurar, no soy un aguacate”, los participantes de la Sección a Concurso La Palma Rueda ya están inmersos en la edición de sus cortometrajes para terminarlos a tiempo. El sonidista, Jorge Rubiales, relata en un almuerzo que ha participado en el rodaje de 8 cortometrajes estos días. El director chileno, Matías Bize, ha proyectado estos días ‘El Castigo’, pero también ha estado rodando en la isla junto a la actriz canaria Hermi Orihuela y no duda en aconsejar sobre los arreglos de sonido a algunos directores con los que coincide por las calles. El director David Pantaleón, editando su cortometraje, bromea con que está en ese momento de “a ver cómo salimos de esta”. Durante estos 18 años de Festivalito La Palma, el certamen ha tenido sedes en El Paso, Santa Cruz de La Palma o Los Llanos de Aridane, dando trabajo a los restaurantes, apartamentos, hoteles, rent a car, guaguas y otros establecimientos de la isla, así como a los comercios en general donde los participantes de La Palma Rueda compran lo que necesitan, duermen y realizan sus comidas diarias. La cifra que deja el festival en la isla cada año durante la semana grande por la convivencia que se genera, según su director, Jose Víctor Fuentes, es de 325.000 euros anuales.

La Ceremonia de Clausura del XVIII edición del Festivalito La Palma – Festival de Las Estrellas será el sábado, 10 de junio, a las 17.30 horas, en el Teatro Circo de Marte. Entonces se podrá disfrutar de la proyección de los cortometrajes finalistas y de la entrega de galardones, las Estrellas del Festivalito, creadas por la artista palmera Raquel Abad.

Tras esta, se celebrará un concierto del Festivalito Sonora en la Plaza de Santo Domingo, a las 20.30 horas con Xente, a las 22.00 horas, con Fran Baraja y a las 23.30 horas DJ Graja Soul.

Estrellas del XVIII Festivalito La Palma

✪ Estrella del público al cortometraje más destacado. Premio Miguel Brito.

✪ Estrella del jurado al cortometraje más destacado La Palma Rueda Andrómeda.

✪ Estrella del jurado al cortometraje más destacado La Palma rueda Lyra. Premio Roberto Rodríguez.

✪ Estrella del jurado a la actriz más destacada. Premio Pilar Rey.

✪ Estrella del jurado al actor más destacado.

✪ Estrella del jurado a la música original más destacada.

✪ Estrella Cine con TIC.

✪ Premio especial a la distribución - Digital 104.

✪ Premio especial La Palma isla de las Estrellas al corto que más destaque la inmensidad de la noche en la isla.

✪ Premio especial Arco Iris - Love Festival al cortometraje que visibilice de forma destacada los valores de Igualdad, la no discriminación por la identidad, orientación sexual o razones de género y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

✪ Premio especial Reserva de la Biosfera al cortometraje que destaque los valores naturales de la isla de La Palma.

✪ Mención Especial Famtástic “papa canaria” a aquel cortometraje que destaque los valores de este productos tan típico y tradicional de las islas.

✪ Mención especial al rodaje sostenible.

✪ Mención especial La Palma Isla Bonita a la fotografía más destacada

✪ Mención Especial a la edición más destacada.

✪ Mención especial al diseño sonoro más destacado.

✪ Mención especial al maquillaje más destacado.

✪ Mención especial La Palma Isla de las Estrellas al corto que más destaque la inmensidad de la noche en la isla.

✪ Mención Especial al Corto más destacado de la sección Lyra.

✪ Mención Especial Corto más destacado de la sección Andrómeda.

✪ Mención Especial a la actriz más destacada.

✪ Mención Especial al actor más destacado.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y patrocinador es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. El Gobierno de Canarias es patrocinador a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y se ha solicitado el patrocinio de Promotur. Son patrocinadores también el Ayuntamiento de El Paso, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Sodepal y la Reserva Mundial de la Biosfera. Además, cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y su Programa para la Internacionalización (PICE) y la colaboración de diferentes empresas como Casa Cabrera, Fundación Cajamar, Digital 104, Music Library, Viajes insular, Autos Oasis, Apartamentos Dulce Valle y Albergue Casa Jurado, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, La Palma Film Commission y Love Festival, otros.