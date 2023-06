La Fundación CajaCanarias proyecta un ciclo de cine sueco en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma

La Fundación CajaCanarias pone en marcha este martes, 20 de junio, un ciclo de su Filmoteca dedicado al cine sueco en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, indica en una nota de prensa. En colaboración con la Embajada de Suecia en España, añade, se proyectarán los largometrajes The Mozart Brothers, Garden Lane, Kings of Atlantis y A moon of my own, en versión original subtitulada al castellano. Las sesiones continuarán los días 27 de junio, y 4 y 11 de julio (19.00 horas), con entrada gratuita hasta completar aforo. Toda la información, disponible en www.cajacanarias.com.

Suecia, señala, fue uno de los países con más relevancia en el séptimo arte en los inicios del siglo XX, con Victor Sjöström y Mauritz Stiller, este último colocaría a su compatriota Greta Garbo en el punto de mira de Hollywood, realizando películas consideradas por sus contemporáneos como obras maestras. Será en los albores de los años cuarenta, explica, con Europa en pleno proceso bélico, cuando se advierta un cambio significativo debido a la incuestionable función psicológica que asumió el cine sueco. Desde aquel entonces y hasta la actualidad, apunta, la industria cinematográfica en Suecia ha vivido diversos momentos: de esplendor primero, cuando Ingmar Bergman entra en escena y regala al mundo películas como Un verano con Mónica, Sonrisas de una noche de verano o El séptimo sello. Las posteriores producciones del cine sueco fueron de absoluta crisis cinematográfica causada por el auge de la televisión. Sin embargo, en 1963, añade, “se produjo la denominada 'reforma cinematográfica', en la que el Estado liberó importantes recursos económicos con el fin de fomentar películas de calidad que volvieran a impulsar la cinematografía nacional. Gracias a estas políticas, surgió una nueva generación de cineastas comprometidos, que alcanzaron el éxito y contribuyeron a un florecimiento de la escuela sueca de cine. A esta nueva hornada de cineastas, como los que integran esta propuesta cinematográfica que ofrece el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, les une su forma de entender la naturaleza como elemento determinante del drama, la preocupación por la moral, la afición culta a la literatura y la atención obsesiva por los grandes problemas de la condición humana”.

La programación de este ciclo de la Filmoteca CajaCanarias en el Espacio Cultural de La Palma dará comienzo este martes, 20 de junio, a las 19.00 horas, con The Mozart Brothers (1986). Dirigida por Zuzanne Osten, el filme se aproxima a la figura de “un director de ópera muy poco convencional, que dirige una producción de Don Giovanni, de Mozart, en la ópera de Estocolmo. Sus continuas propuestas innovadoras y revolucionarias en cuanto a su personal visión del montaje escénico provocan el constante enfrentamiento con los cantantes, los miembros de la orquesta y el personal del teatro. Estos aceptan a regañadientes debido al carisma del artista a hacer las cosas a su manera. La ópera se convierte en una gran producción que genera expectativas a la altura del ambicioso ecosistema que rodea a la puesta en escena”.

El 27 de junio (19:00 horas), el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma acogerá la proyección de Garden Lane (2017), “filme que se aproxima a la historia de Eric y Elin que, tras encontrarse de adultos en un funeral, reviven el oscuro y mágico verano en el que se conocieron. Sus padres, Linda y Peter, eran adictos y durante unos meses vivieron como una familia, intentando rehacer sus vidas y hallar la manera de transmitir algo parecido al amor para sus hijos. Sin embargo, a medida que sus vidas caían en el abismo, los niños lucharon por sobrevivir y no caer en la espiral vital de sus progenitores, atrapados en el bucle de la desesperación del punto de no retorno. Las experiencias vividas aquellos días definen hoy la personalidad de unos adultos Eric y Ellin”.

Kings of Atlantis (2019) será el filme protagonista del ciclo el 4 de julio (19.00 horas). El largometraje, “un drama social, cuenta la vida de Samuel, que desde su infancia se ha encargado de cuidar a su padre. Cuando la joven Cleo entra en su vida, se da cuenta de que no debe sentirse culpable por intentar vivir su propia vida, pero el amor y la compasión que siente por su padre le dificultan marcharse lejos de él. La dualidad entre el deber y su felicidad vital se ponen de manifiesto”.

El ciclo de cine sueco de la Filmoteca CajaCanarias en el Espacio Cultural de La Palma finalizará el 11 de julio (19.00 horas) con la película A moon of my own (2018). “Este largometraje narra la biografía de la estrella de música pop sueca Ted Gärdestad. Ted era un niño prodigio de la música en la década de los 70. La vida del joven cambia de la noche a la mañana cuando consigue dar el salto a la fama. Ted se ve rodeado por grandes músicos de su tiempo, conquistando los escenarios y los corazones de cada adolescente, pero también se encuentra asediado por una implacable soledad que definirá su personalidad”.