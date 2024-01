Jorge Perdigón: “La música clásica no es elitista, pero sí la hemos hecho así y ahora nos toca deshacer ese concepto”

El palmero Jorge Perdigón, director artístico del Festival de Música de Canarias (FMC) y tenor durante casi 25 años, sigue con su firme propósito de acercar este relevante evento cultural a la población. “La música clásica no es elitista, pero sí la hemos hecho así y ahora nos toca deshacer ese concepto”, ha asegurado en una entrevista con este periódico. En los seis años que lleva al frente del FMC ha logrado bajar el coste de las entradas de los conciertos un 40%. “Los desempleados y estudiantes de música pueden elegir su asiento por tres euros, en cualquier zona”, resalta, pero, aunque se siente satisfecho con la labor que viene realizando, se ha marcado como meta conseguir “que los auditorios estén ocupados en un 30-40% por público joven”. De la programación de este año, además de la actuación de diez formaciones orquestales, destaca que, por primera vez, dirigirán tres mujeres.

Con la muerte de Jerónimo Saavedra el Festival de Música de Canarias pierde a su principal valedor. ¿Qué actos tienen previsto celebrar en su memoria?

Creo que los actos para Jerónimo no serán nunca uno, a Jerónimo lo debemos recordar cada año, cada edición. Más que un político era una persona del sector cultural, no era productor, ni intérprete, pero sí un gran espectador, admirado por la inmensa mayoría de los artistas. Es un caso muy extraño. Grandes directores de orquesta, grandes músicos, buscaban a una persona del público, no porque fuera patrocinador, sino porque tenía una gran sabiduría.

¿Cuántos conciertos ofrecerá en esta edición el FMC?

Un total de 67 conciertos. A veces se nos va de la mano, porque intentamos controlarlos para poderlos manejar bien, pero aparecen oportunidades que uno no puede dejar a un lado. Serán 67 conciertos en más de 20 espacios en las ocho islas. La Palma, Lanzarote y Fuerteventura tendrán ocho, La Gomera cuatro, El Hierro tres, La Graciosa uno, y en las islas capitalinas unos 15 o 16. Desde hace unos años buscamos que cada isla tenga su propio festival dentro del FMC, con una programación suficiente para que sea un buen festival, que cada isla disfrute del suyo, que no sea solo un evento de las dos capitales canarias.

¿Qué destacaría de la programación de 2024?

Pues destacaría la cantidad de orquestas que tenemos, diez formaciones orquestales. El FMC empezó en los primeros años como festival de orquestas, y es, quizás, un guiño a ese recuerdo. Tendremos a solistas extraordinario que nunca han estado, como es el caso del pianista Evgeny Kissin, que llevaba cuatro años intentando que viniera y en esta edición lo hemos conseguido, porque solo hace 20 conciertos al año. Pero destacaría, sobre todo, que por primera vez dirigen tres mujeres.

¿Crece entonces la cuota femenina con respecto a anteriores ediciones?

Sí, por primera vez llegamos casi al 50%, pero es muy complicado porque hay directoras muy buenas, buenísimas, mejores que los hombres, lo único que ocurre es que ese movimiento se empieza a dar desde hace poco y en ese ‘mercado’ que nadie conoce, que es el que va tomando decisiones, ha llegado tarde, y ahora todas los festivales y salas de concierto estamos buscando directoras. Digamos que ahora se está creando ese mercado, no la directora, y resulta muy complicado buscar a las mejores porque son solo 20 en todo el mundo y todas las noches hay conciertos, pero hemos conseguido que tres de las grandes, grandísimas directoras, estén presentes en esta edición y esperamos continuar en esa línea. No es fácil por lo que he comentado, pero es un deber, la normalidad dentro de la cultura.

¿Hay bonificaciones para determinados colectivos?

Los desempleados y estudiantes de música pueden elegir su asiento por tres euros, en cualquier zona. También tenemos abonos, en las islas capitalinas, para menores de 30 años con un 65% de descuento. El FMC habitualmente llega al 90% de ocupación de media, y nos sentimos orgullosos de este porcentaje. Hace un par de años decidimos invertir ese 10% en conservatorios, en orquestas juveniles, etc., para que puedan acercarse a los auditorios y escuchar a los mejores del mundo. Organizamos también charlas con muchos de los directores y solistas famosos. El Festival de Música de Canarias empieza a estar en la sociedad, se preocupa por la huella del carbono en los viajes de los músicos, entre otros asuntos. El año pasado tuvimos a la Sinfónica de Kiev en un concierto gratuito, era una ayuda para los músicos que no tenían opción de hacer música. Estamos llevando el FMC a la sociedad, está llegando a ella desde hace unos años.

El FMC no es un evento estrictamente musical, tiene también una vertiente de compromiso social

Efectivamente, sobre todo hay un compromiso social con el FMC. La mayoría de los compositores escribieron siempre para el pueblo, pero quien podía organizar, pagar y disfrutar de esos conciertos era la gente con recursos, ahora ya no lo es tanto. Hemos ajustado mucho los precios, llevamos seis años ajustándolos hasta no poder más. Desde que empecé a dirigir el FMC hasta ahora, hemos bajado un 40% el coste de las entradas.

Sigue en su empeño de popularizar la música clásica para que deje de ser elitista

La música clásica no es elitista, pero sí la hemos hecho así. Ahora nos toca deshacer ese concepto, y en eso estamos.

Ha imprimido un sello personal al FMC. ¿Está satisfecho con su trabajo como director artístico?

He trabajado y he tenido la suerte de hacerlo con personas que han entendido la línea que queríamos llevar en estos seis años, que no solo se han ilusionado, sino que me han ilusionado más a mí. Estoy satisfecho, por supuesto, pero queda muchísimo por hacer. Hasta que no consigamos que en los auditorios el 30-40% esté ocupado por público joven, creo que hay todavía muchísimo trabajo por delante. Hemos llegado a tener conciertos con un 20% de jóvenes, pero tiene que llegar a ser una normalidad, sobre todo en aquellos que están interesados por la música, que hay miles y miles de canarios estudiando música en todas las islas, ahí es donde debemos llegar.

La Palma podrá disfrutar de un estreno mundial dentro del FMC

Sí, La Palma va a tener un estreno mundial con Jordi Savall&Hespèrion XXI. Actuarán también en la Isla la Orquesta Sinfónica y de Cámara de la Academy of St. Martin The Fields, Il Pomo d’Oro, Dúo Cassadó, Iván Vargas. También vamos a ver por primera vez en el FMC flamenco, pero flamenco de cámara, muy interesante. Creo que estamos consiguiendo ofrecer en La Palma una programación que no obligue al palmero a ir a Tenerife, aunque ojalá que vaya para escuchar a una orquesta de 100 músicos en plantilla, que en la Isla no podemos escuchar, pero que se sienta satisfecho del festival que tiene, con la misma importancia que el de las dos capitales. Con estas programaciones creo que lo vamos a lograr. Espero que disfruten del 40 aniversario del FMC, que es una celebración. El 40 aniversario es la edición de la aceptación de la ciudadanía por la cultura.