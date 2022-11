Julieta Martín presenta su libro ‘Tormenta García’ este viernes en el Festival del Libro de Los Llanos

La escritora Julieta Martín Fuentes firma ejemplares de su libro 'Tormenta García' (Mercurio Editorial, 2022) este viernes. A las 17.00 horas, en la plaza de España de Los Llanos de Aridane en el marco del Festival del Libro 2022. La autora estará acompañada por la concejala de Cultura del municipio, Charo González Palmero, la escritora Lucía Rosa González, Eugenia y Manuela Pérez Curbelo, creadoras e impulsoras de la iniciativa ‘Volverán las amapolas a La Palma’, y el escritor Víctor Yanes, impulsor de ‘La Palma Opina’.

“La novela es una ficción de un hecho real que me afectó como persona y como periodista y que jamás hubiera superado si no me hubiera venido a La Palma, a El Paso, a escribir y a soñar que otro mundo era posible, y no el de corrupción del que fui testigo en un caso real que sucedió en Canarias”, explica Julieta Martín Fuentes.

“Venirme a vivir a La Palma me salvó la vida”, asegura. “Estar arropada por la comunidad, comprender que la vida es algo más que el trabajo, sentir que la belleza existe todos los días en la sonrisa de mi familia y mis amigos y vecinos, en el amanecer sobre las montañas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, todo eso, me ayudó a recuperar la pasión y las ganas de vivir. Es cierto que los lugares pequeños hay que saber llevarlos, pero para mí saludar a cada persona que me encuentro con la verdad de saber quiénes somos es un acto de esperanza”, subraya.