Valeria Castro: “Presentar ‘Con cariño y con cuidado’ en La Palma ha sido uno de los momentos más bonitos de la gira”

Valeria Castro es una artista natural de Los Llanos de Aridane, La Palma. Con dos álbumes ya publicados, ‘Chiquita’ (EP) y ‘Con cariño y con cuidado’ (LP), es una de las cantantes más prometedoras a nivel local y nacional. Su voz y su talento han hecho que la joven palmera haya crecido a nivel musical y desarrollado, hasta el momento, una exitosa carrera.

Desde muy pequeña, con tan solo diez años, decidiste que querías dedicarte a la música. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo y de qué forma nace esa inquietud por el mundo musical?

Empecé con la música cuando tenía cuatro años y la estudié en la Escuela Insular de Música de La Palma. Luego, más adelante, con diez, ya comencé esa inquietud por subirme a un escenario.

Durante mi adolescencia, con quince o dieciséis, me profesionalicé sabiendo que esto era lo que quería que pasase en un futuro. Y es el hecho de que la gente viniese a escucharme y disfrutara de lo que yo hago con toda la pasión del mundo. Una pasión que me enseñaron desde que era una niña.

Creciste en La Palma, en un ambiente isleño marcado por la cercanía de su gente y la pureza del lugar. ¿Cómo dirías que ha influido la Isla en tu música y en el desarrollo de tu carrera como artista?

La isla de La Palma ha influido en mi manera de ser y en mi forma de escribir, porque, al fin y al cabo, creo que ser de una isla te hace ver las cosas de otra manera, para mí una manera preciosa.

Además, todo lo ocurrido me ha inspirado mucho, llevo muy dentro lo sucedido y, en general, lo que he vivido desde que soy una niña. Precisamente, eso me ha enseñado a mirar el mundo con unos ojos de agradecimiento al venir de un sitio pequeño. A veces, las cosas se viven de una manera más grande cuando vienes de los lugares chiquitos que, también, tienen bastante que contar.

Tu primer EP, ‘Chiquita’, tuvo ese título por la denominación coloquial a la isla de La Palma. ¿Qué sientes cuando piensas en la Isla? ¿Cómo describirías el vínculo que tienes con tu tierra natal?

Cuando pienso en mi tierra, se me viene a la mente mi familia. Considero que La Palma es hogar y el hogar es la familia. Tengo un vínculo muy fuerte, al fin y al cabo me han educado, me han hecho la persona y la artista que soy hoy. Están muy presentes en todo lo que hago, lo que vivo y en mi música, por lo tanto, también.

Hace unos años del volcán y ahora, recientemente, un incendio en Puntagorda que alcanzó, incluso, La Caldera de Taburiente. ¿Cómo te sientes al ver esto? ¿Qué mensaje mandarías a los palmeros y las palmeras?

Cuando veo las desgracias que suceden en La Palma, creo que, como cualquier palmera o palmero, siento mucha pena y tristeza. Al final, es donde has crecido y vivido, entonces se lleva muy dentro.

Además, tengo la enorme suerte de, con este trabajo, poder quitarme esas penas. Entonces, lo vivo intentando que duela lo menos posible con estas canciones. Ese es mi objetivo, que la gente se sienta arropada con esto que hago para desahogarme.

El pasado 24 de marzo lanzaste tu primer disco en formato LP, ‘Con cariño y con cuidado’. En él, muestras todo tu potencial como artista, la calidad de tus letras y melodías. ¿Cómo fue el hecho de crear tu primer LP? ¿Cómo fue la experiencia?

El hecho de crear un primer álbum, en formato LP, para mí es algo muy bonito por ser el primero de mi carrera y por todo lo que eso suponía. Significa un paso, un momento que sabes que no se va a volver a dar.

Estoy muy orgullosa del trabajo realizado y contenta, porque creo que veo reflejados mis principios, mis ideas y mi imaginario. Para mí eso es muy bonito, saber que hay algo ahí para la posteridad donde me puedo sentir reflejada. También, donde veo a esa Valeria de veintitrés añitos, que fue la que compuso e hizo este disco. Así, para cuando ya sea mayor, que quede ese recuerdo y pueda saber de donde vino.

Con motivo de ‘Con cariño y con cuidado’, has dado una gira que ha pasado por muchos países y que todavía continúa. ¿Cómo es ese momento, para ti, de cantar tu música frente al público en tantos lugares diferentes? ¿Cómo te sentiste al interpretar tu disco en La Palma, el pasado 2 de junio, frente a tus familiares, amigos y, en general, gente de tu Isla?

Presentar este primer disco en tantas ciudades, incluso en tantos países, que son unos cuantos los que componen esta gira, es un sueño. Una escribe en su casa y ver que las canciones llegan a la gente es algo de lo que me siento muy agradecida.

El pasado 2 de junio, cuando pude cantar mi disco en La Palma, fue un día muy emocionante. Muchos de los temas del álbum nacen del sentimiento de una palmera, de ser de allí, de lo que hemos vivido. Todo ello contado a partir de mi visión, de mi garganta.

Y, bueno, ver a través de mis ojos los ojos de las personas que me han rodeado desde que era pequeña es algo que me voy a llevar en el alma siempre. Presentar ‘Con cariño y con cuidado’ en La Palma ha sido uno de los momentos más bonitos de la gira.

Es interesante sumergirse en aquello que escucha una artista para conocer de cerca sus gustos musicales. ¿A quién estás escuchando últimamente? ¿Algún artista que recomiendes especialmente?

Escucho mucha música diferente siempre, pero también hay cantantes o bandas a las que recurro y que están ahí porque son referentes para mí. Algunos de estos son Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Silvana Estrada. Ellos marcan el camino de esa gente que canta con el alma y que ponen toda la raíz en sus composiciones.

También, es verdad que últimamente sigo descubriendo muchas canciones y otra artista que considero que tiene muchísima alma y que me inspira es November Ultra.

Tras el lanzamiento de ‘Con cariño y con cuidado’ y la presente gira de conciertos. ¿Qué podemos esperar en el futuro de Valeria Castro? ¿Algún plan o proyecto en mente?

En el futuro de Valeria Castro pueden esperar, sin duda alguna, mucha música. Si el público quiere escucharla yo la voy a seguir haciendo e, incluso, si no quisieran la seguiría haciendo. Al fin y al cabo, para mí, es parte de una terapia, de desahogarme a partir de la garganta y de ese hilito de voz que saco.

Por otro lado, también se pueden esperar algunas colaboraciones que saldrán en los próximos meses. Ya hemos anunciado una que es parte de la nueva película de Manuel Martín Cuenca (‘El Amor de Andrea’), con Vetusta Morla, donde hacemos la canción original del film.

En definitiva, los planes de futuro pasan por eso, por mucha música, muchos conciertos e intentar que sean para el disfrute de ambas partes. De la mía, que siempre lo es, y de la gente, que al final es muy importante para mí. Llegar a mi público y que disfruten con las canciones que les brindo.

