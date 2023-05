Fleury Roux y Moana Lilly Kehres, ganadores de la Vertical Challenge de Transvulcania by UTMB 2023

Fleury Roux y Moana Lilly Kehres, con unos tiempos de 00:08:36 y de 00:11:04, se han proclamado vencedores de la primera prueba de Transvulcania by UTMB 2023, celebrada en Tazacorte este jueves, informa la organización del evento deportivo.A las 19:30, en la misma localidad, se ha procedido a realizar la presentación oficial del evento, con la presencia de importantes atletas de élite como Andreas Reiterer, Moana L. Kehres, Yun Yanqiao, Meg Mackenzie, Damien Humbert, Dakota Jones, o Martina Valmassoi, entre muchos otros.

En la nota señala que “con la caída del sol en Tazacorte, los frontales iluminaban el kilómetro y medio que separa Tazacorte del Mirador de la Punta, con sus 250 metros de desnivel positivo”.

A las 20:30 horas arrancaba el Vertical Challenge, la prueba inaugural de esta decimotercera edición de Transvulcania, segunda bajo el sello by UTMB®, con salidas individuales cada 30 segundos, comenzando primero por los corredores populares para finalizar con los élites.

00:08:36 ha tardado en alcanzar la meta el francés Fleury Roux, señala, que ha 'volado', mejorando el tiempo que hizo Maxim Chane (00:08:45) en la pasada edición. En segunda posición ha quedado el también francés Damien Humbert, uno de los aspirantes a hacerse con la Ultra el próximo sábado 6 de mayo, con un tiempo de 00:08:58, mientras que Arezki Habibi completó el podio en 00:09:03.

En la categoría femenina, una vez más la más rápida ha sido la palmera Moana Lilly Kehres, que ha tardado 00:11:04 en ascender el acantilado de El Time. La canaria ya ganó en 2022 y aspira a mejorar el segundo puesto que hizo el año pasado en la categoría Maratón, actual Volcanes. Leire Fernández, vencedora de la Media Maratón en Transvulcania by UTMB®, ha sido la segunda en cruzar la meta, con un tiempo de 00:11:32, y tras ella, en 00:12:42, Janine Schott conquistaba el tercer puesto.

Tazacorte reúne a los mejores atletas del panorama nacional e internacional

Una hora antes, a las 19:30 horas en el mismo lugar, se celebró la presentación oficial del evento, a la que acudieron los principales candidatos a alzarse con la victoria el próximo sábado 6 de mayo.

Dakota Jones, Martina Valmasoi, Meg McKenzie, Andreas Reiterer, Yun Yanqiao, Cristina Santurino, Germain Grangier, Tim Tollefson, Moana L. Kehres, Yoel de Paz, Leire Fernández Abete, Jared Hazen, Saleta Castro, Marc Olle y Damien Humbert fueron los atletas que estuvieron presentes en Tazacorte.

“Es un honor estar aquí de nuevo. La primera vez fue en 2012 y fue una experiencia inolvidable. Poder regresar después de 11 años es increíble”, indicó Dakota Jones, ganador en aquella edición de Transvulcania.

En el acto, presentado por José Antonio de Pablo 'Depa' y Martin Gaffuri, también estuvo presente Luis Alberto Hernando, tres veces vencedor en Transvulcania y comentarista el próximo sábado en el directo de esta edición, que se animó a participar en la prueba inaugural del evento.

“Justo hace 10 años que me puse aquí, en La Palma, por primera vez el dorsal. Este es un año muy especial, diferente, pero muy especial, y como siempre, con muy buenos recuerdos. Muy contento de reencontrarme con los amigos que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo”, indicó el atleta burgalés.

Por su parte, la consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, apuntó que “a través de esta prueba se inician los días claves del deporte en La Palma, con un evento de gran afecto entre sus participantes y residentes palmeros, que conjuga el binomio ganador de turismo y deporte y que, además, nos deja en nuestra isla una gran dinamización económica”.

Sigue Transvulcania by UTMB®

Transvulcania by UTMB®, se apunta en la nota, será emitida a través de live.utmb.world en todo el mundo. El sábado, desde las 08:15 horas y hasta las 15:30 horas aproximadamente, se podrá seguir la Ultramaratón, Volcanes, y El Roque en inglés, francés, y en español. Un contenido que se emitirá también en TV Canaria, y TV3 a través de Esport3, mientras que la plataforma Outside Interactive, Inc, emitirá la prueba en Estados Unidos y Canadá, y el grupo L’équipe lo hará en Francia por segundo año consecutivo.