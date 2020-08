Full Moon Trail Naviera Armas rememora la que sería su décima edición en Facebook

Este 8 de agosto Tijarafe celebraría la edición más especial de la Full Moon Trail (FMT) Naviera Armas. “Justo cuando la decana de las carreras nocturnas de Canarias cumplía diez años poniendo la luna a los pies de los corredores, la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, llevó a tomar la difícil decisión de posponer su desarrollo hasta 2021. Sin embargo, desde la organización de la prueba no se podía pasar por alto una fecha tan señalada, por lo que este sábado a las 20:00 horas, coincidiendo con el día en el que se celebraría la carrera, se retransmitirá el programa especial FMT Naviera Armas, a través de su página de Facebook”, informan en nota de prensa.

Este programa especial, que busca rememorar y poner en valor la que sería la décima edición de esta carrera mítica de la isla de La Palma, contará con la participación del alcalde del municipio, Marcos Lorenzo, la concejala de Turismo, Diana Lorenzo, la directora de carrera de la FMT, Teresa Rodríguez y Francisco José Rodríguez Paquito, del Club Trecus y organizador de la prueba. Además, a lo largo de la retransmisión, también habrá tiempo para hablar con Darío Dorta, director de patrocinios de Naviera Armas, compañía que le ha dado su apellido a la FMT.

A la cita no podía faltar el voluntariado, germen de la FMT, representado por Juan Gómez, voluntario e impulsor de una prueba que es hoy integrante de la Copa de Canarias de Carreras por Montaña y del circuito Open Trail La Palma. Víctor Pérez, moderador del programa también hablará con algunos de sus protagonistas, como son el tijarafero Juan José Rodríguez, ganador de la FMT 25 km 2019, Elsa Padrón, ganadora de la FMT 14 km 2019 y David Rodríguez, corredor de Atletas Sin Fronteras y participante de la carrera. Por último, Alex Díaz, acercará la FMT desde la perspectiva del objetivo de su cámara, que durante varias ediciones ha captado las mejores instantáneas del evento.

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio de Tijarafe, señala “este año, la situación producida por la COVID-19 no nos ha permitido poner la luna llena a los pies de los corredores que este sábado, 8 de agosto, deberían haberse dado cita en Tijarafe, para participar en alguna de las modalidades de la FMT Naviera Armas. Sin embargo, no podíamos dejar pasar un día como este, en el que, además, se celebra el décimo aniversario de una carrera que poco a poco ha ido consiguiendo pequeños hitos, hasta convertirse en la prueba que es hoy: uno de los eventos deportivos más destacados de la isla de La Palma, que ha conseguido la certificación La Palma Tourism, entregada por la Reserva Mundial de la Biosfera y que consigue reunir cada año a un mayor número de participantes”. “Con la pena de no poderles ver este sábado en Tijarafe, pero con la mayor de las ilusiones que depositaremos en la edición de 2021, les esperamos esta sábado 8 de agosto a las 20:00 horas, a través de Facebook para compartir un rato de charla animada, recordando los grandes momentos que nos ha dado la FMT Naviera Armas”.