El pasense Omar Hernández, jefe de la delegación española en el primer World Mountain & Trail Running Championship

El responsable de trail de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández Concepción, será el jefe de la delegación española que competirá en el primer World Mountain & Trail Running Championship en Tailandia entre el 3 y el 6 de noviembre. En las montañas de Chiang Mai se repartirán los títulos de campeones del Mundo de Trail Running, Ultra Trail-Running, Classic Up & Down y Uphill, además del título sub20 de Up & Down.

España acude a esta cita plena de moral tras las actuaciones que el conjunto nacional viene realizando en los diferente campeonatos celebrados en los últimos cinco años. En 2019 Omar Hernández fue designado por la Real Federación Española de Atletismo como jefe de la delegación española que compitió en el Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña que se celebró en Villa La Angostura (Argentina), consiguiendo España unos magníficos resultados en el medallero: el equipo femenino se proclamó subcampeona del mundo y el masculino destacó la actuación del atleta Oriol Cardona, que fue tercero del mundo. Ese aval y el trabajo que se realiza desde la Federación Canaria para la contribución del trail nacional, o los diferentes campeonatos que han puesto a España en el escenario internacional como el último Campeonato de Europa organizado en el municipio de El Paso, han bastado para que Omar Hernández, CEO local de este campeonato europeo y seleccionador canario de trail, encabece la selección española de Trail & Mountain Running en un mundial innovador.

Un total de 33 atletas, 17 hombres y 16 mujeres, han sido seleccionados tras cumplir los criterios del seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA. Entre los 33 atletas destacan 19 que ya estuvieron en el pasado Campeonato de Europa Off-Road de El Paso (La Palma), como la subcampeona de Europa de trail running, Nuria Gil, y los medallistas sub20 en Up & Down Jan Torrella (subcampeón de Europa) y Marcos Villamuera (bronce Europeo).

En Chiang Mai también habrá competición por equipos en todas las categorías, donde la selección buscará repetir los éxitos de la Palma: plata femenina absoluta en Trail Running, bronce masculino absoluto en Trail Running y en Uphill, además de plata sub20 masculina en Up & Down.

La lista de seleccionados por la Real Federación Española de Atletismo para este campeonato es la formada por:

(Mujeres) Trail Running: Sheila Avilés, Anna Comet, Júlia Font, Nuria Gil y Virgina Pérez.

Ultra Trail Running: Gemma Arenas, Azara García de los Salmones, Maite Maiora, Marta Molist y Mónica Vives.

Classic Up & Down: Onditz Iturbe, Laia Montoya, María Ordóñez y Andrea Rico.

Uphill: Onditz Iturbe, Laia Montoya, María Ordóñez y Andrea Rico.

Sub20 Up & Down: Blanca Batlle y Gemma Rebollo.

(Hombres)Trail Running: Ricardo Cherta, Zait Aït Malek, Antonio Martínez y Raúl Ortiz.

Ultra Trail Running: Aritz Egea, Borja Fernández, José Ángel Fernández y Marcos Ramos.

Classic Up & Down: Andreu Blanes, Miquel Corbera y Alejandro García.

Uphill: Guillermo Albert, Miquel Corbera y Alejandro García.

Sub20 Up & Down: Álvaro Osanz, Jan Torrella, Marcos Villamuera y Fabián Venero

Tener esta responsabilidad supone para Omar Hernández será “un orgullo personal. Siempre digo que hay una gran masa de atletas en Canarias con los que ya estamos trabajando en la elaboración de planes para la formación de entrenadores y de atletas , de manera que los próximos años puedan haber saltos de calidad para nuestros atletas y aspirar a volver a verles en el equipo nacional”, sostiene.

Su cometido será dirigir y coordinar al grupo de atletas y oficiales que se desplazarán al país asiático, “donde necesitaremos ir, a nivel logístico, bien preparados. Ya solo el viaje supone un desgaste que debemos minimizar. Estamos ya trabajando en todos los detalles de la competición para poder llegar con garantías para nuestros atletas. Es muy importante tener un equipo cohesionado y en esta ocasión puedo asegurar, tras los primeros contactos, que las sensaciones son espectaculares. Volvemos a tener una oportunidad de oro, una selección motivada, con experiencia y que quieren dejarse la piel en la competición”, abundó el integrante de la Federación Canaria de Atletismo.

La experiencia vivida en 2019 en Argentina le sirve a Omar Hernández como base para preparar esta nueva cita mundialista. “El mundial de Argentina hizo que recogiera mucha información de cara a futuras expediciones y de aquella experiencia estamos extrayendo lecciones a nivel logístico, pues sabemos que a nivel competitivo no estaremos en el mismo escenario, pero sin duda mirar hacia atrás y traer a España resultados tan satisfactorios como los de ese año, es un reto que esperamos poder volver vivir”, concluye el dirigente federativo palmero. Este nombramiento refuerza el gran trabajo que se realiza con el trail en Canarias.