La Regata ‘La Boulangère Mini Transat’ impulsa iniciativas medioambientales antes de su llegada a La Palma

El Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma organizador de la escala en la Isla de La Palma de la Regata internacional 'La Boulangère Mini Transat', como antesala al evento y dentro de su programación, apuesta una vez más por iniciativas medioambientales como es el 'Proyecto Libera 1m2 por las playas y los mares', actividad realizada en la mañana de este domingo, 24 de septiembre, en la playa de Santa Cruz de La Palma y paseo marítimo, informa la entidad.

El proyecto 'Libera, unidos contra la basuraleza' data del año 2017 y nace para frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales en los diferentes ecosistemas españoles. Fue creado por la ONG ambiental decana de España, SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases. Desde Libera se plantea un abordaje integral del problema, en tres ejes de acción: conocimiento, prevención y participación. El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de residuos y que se pueda, de esta manera, liberar mucha más vida en favor de la biodiversidad.

Según las estadísticas cada vez son más las personas y asociaciones que se unen a esta iniciativa, bien sea como organizador de punto de recogida o bien difundiendo el proyecto. Por este motivo, desde el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, siendo conscientes del impacto de la basura en los espacios naturales, y como organizador de diversos eventos deportivos, entre ellos la Regata internacional 'La Boulangère Mini Transat', creó un punto de recogida este domingo, sumándose así a la iniciativa a nivel nacional, donde intervino la población en general, así como representantes de la organización y el concejal de Comercio, Mercado, Medio Ambiente y Artesanía del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Jesús Pérez Hernández, apreciando de primera mano el desarrollo y resultado de la actividad, señala.

“Antes del inicio de la recogida, los voluntarios se percataron de que la playa y paseo marítimo, gracias al personal de los servicios municipales del ayuntamiento y socorristas, se encontraban bastante limpios; no obstante, se notaba la presencia en su mayoría de colillas de cigarro, por lo que se hace un llamamiento a la población para que tomen conciencia del problema y se comprometan en cuidar el medio ambiente no tirando estos desperdicios tan nocivos para la salud y dañinos de los espacios naturales. Se ruega a la población en general que, por favor no tiren las colillas en el entorno natural y sigan clasificando el resto de basura generada en su día a día, depositándola en los contenedores habilitados para ello”, subraya.

“Las colillas poseen acetosa de celulosa, en esencia una forma de plástico, que resulta muy perjudicial para el medio ambiente, porque los filtros tardan en descomponerse y, cuando lo hacen, liberan las sustancias contaminantes que han absorbido del humo: nicotina, arsénico y plomo. Cuando las colillas se degradan en un medio acuático, una sola puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Asimismo, pueden ingresar al cuerpo de forma indirecta a través de la cadena alimentaria y provocar efectos adversos en la salud”, alerta.

“Cabe destacar que, dentro del marco de la actividad se encontró un móvil de la marca Iphone, el cual fue entregado en las dependencias de la Policía Nacional, esperando que esta nota sirva de medio para localizar a su propietario”, dice.

“De esta manera, los voluntarios unidos contra la basuraleza en mares y playas, han dejado con su ejemplo un legado a la capital, en específico a la playa de Santa Cruz de La Palma”, apunta.

“En lo que se refiere al evento deportivo como tal, la Regata internacional 'La Boulangère Mini Transat', será un gran foco de atracción para Isla de La Palma y en especial para su capital Santa Cruz de La Palma, pues traerá a aficionados a la vela, particularmente desde Francia, a visitar la Isla, sus ciudades, sus atractivos turísticos, sus reservas naturales, de la mano del magnífico espectáculo que darán los barcos, y navegantes. Dicho evento favorecerá la promoción del turismo náutico, la difusión de una imagen atractiva de la Isla de La Palma y las excelencias de su capital Santa Cruz de La Palma”, resalta.

Como datos de la Regata, destacar que La Transat 6.50, también llamada Mini Transat, es una regata trasatlántica en solitario para veleros de la clase Mini, de 6.50 metros de eslora. Constituye una regata esencial para aquellos que desean comenzar a navegar en buenas condiciones, en embarcaciones de 6,50 metros de largo, los patrones involucrados no solo deben cruzar el Atlántico lo más rápido posible, sino que sobre todo completar un largo proceso de calificación. Esta regata de 4.000 millas náuticas, verdadera escuela de la vela oceánica, reunirá en esta ocasión a 90 embarcaciones, entre los que se encuentran los futuros grandes navegantes, y otros que harán realidad su sueño de mar y libertad“, explica.

La salida desde Les Sables d´Olonne será este lunes 25 de septiembre a las 13:30 horas (hora francesa) con llegada a Santa Cruz de La Palma los primeros días del mes de octubre. El prólogo (regata costera en Santa Cruz de La Palma) se realizará el 25 de octubre, y la salida desde Santa Cruz de La Palma hacia la Isla de Guadalupe, será el 28 de octubre. Todo ello sujeto a posibles variaciones de fechas derivado de eventualidades que pudieran plantearse por la meteorología, la organización y la Clase Mini.

El evento cuenta con el patrocinio principal del Área de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo Canarias SA, Fondo REACT EU, así como la imprescindible colaboración del Área de Deportes del Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Calero Marinas-Marina La Palma. A ello se suma el apoyo de diversos organismos públicos y privados, así como de empresas de la isla.