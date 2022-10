CC abre el diálogo con el Gobierno para que los Presupuestos del Estado “cumplan” con La Palma y el Régimen Económico y Fiscal

Coalición Canaria (CC) ha abierto este miércoles el diálogo con el Gobierno de Canarias para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 “cumplan con el REF (Régimen Económico y Fiscal) y con La Palma”, se indica en una nota de prensa de CC. Así lo ha anunciado la portavoz de los nacionalistas canarios en el Congreso, Ana Oramas, tras mantener una reunión junto a la diputada de CC, María Fernández, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Oramas aseguró que “fue un encuentro productivo” y apuntó al interés del Gobierno por “recoger la mano tendida que ofreció ayer el senador y secretario general de CC, Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trabajar en unos Presupuestos justos con Canarias”. La diputada reconoció la importancia de “llegar a acuerdos en estos momentos” de especial dificultad para las familias y para los sectores productivos para que “Canarias pueda tener herramientas al igual que el resto de territorios”.

Por este motivo, adelantó que “hemos decidido no presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas y abstenernos a las enmiendas a la totalidad que planteen el resto de fuerzas políticas”. De esta forma, se apunta en la nota, se da un primer paso en la negociación entre los nacionalistas canarios y el Gobierno para incorporar mejoras en la ficha presupuestaria para Canarias. Sin embargo, sostuvo “esto no supone nuestro apoyo. Si no se corrigen votaremos no”.

Oramas insistió en el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) como uno de los puntos de partida en la negociación. “El REF no es un privilegio es una obligación del Gobierno de España, es un derecho de los canarios que lo único que hace es igualar las condiciones de partida de Canarias con respecto al resto de Comunidades Autónomas”. La portavoz nacionalista sostuvo que en estos momentos, el anteproyecto de ley de PGE “no cumple nuestro REF como tampoco contempla las partidas que necesita Canarias para hacer frente a la crisis económica, para que las familias canarias puedan afrontar la subida de precios ni las partidas que necesita La Palma”, apostilló.

Los nacionalistas inician así el trabajo para corregir las cuentas del Estado después de confirmar tras este primer encuentro que “el Gobierno está dispuesto a incorporar a los presupuestos las partidas primero, que puedan garantizar que se cumpla nuestro REF; segundo, para que los canarios, tanto las familias como los sectores productivos, puedan acceder en igualdad de condiciones a las ayudas para hacer frente a la crisis porque, como saben en Canarias no hay gas, ni IVA, pero tenemos unos costes de transporte -fletes- que tras la covid se han incrementado entre un 300 % y 500 % y que están generando un grave impacto en la cesta de la compra; tercero, tenemos una isla de La Palma que se muere y a la que ha llegado prácticamente solo lo que financió el consorcio de seguros; y cuarto, no tenemos trenes, pero sí guaguas y tranvía y exigimos que sean también gratuitos como en Península y Baleares”.

Oramas insistió en que el posicionamiento de los nacionalistas canarios sigue siendo el mismo. “No vamos a admitir bajo ningún concepto que partidas que tienen que estar obligatoriamente en los PGE estén a cero, podremos discutir el importe, pero no que no estén”. En este contexto detalló algunas de esas mejoras como “las relacionadas con el plan de empleo de infraestructuras educativas, las partidas para el agua desalada, para pobreza o para las universidades públicas canarias”, así como, destacó, la importancia de salvar del comercio triangular en las Islas.