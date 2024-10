La patronal palmera reitera la necesidad de frenar la solicitud de “gran zona de afluencia turística” en Los Llanos de Aridane

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), representante de CEOE-Tenerife en la Isla, junto a la Asociación de Comerciantes de la Zona Abierta de Los Llanos de Aridane (ACZA), “la entidad más representativa en Los Llanos de Aridane en los últimos cinco años, reiteran la urgencia de retirar la solicitud de zona de gran afluencia turística en el municipio”, indica Fedepalma en una nota de prensa. Esto, añade, según ambas organizaciones, “evitaría perjudicar al comercio tradicional y permitiría, en su lugar, comenzar a trabajar en la mejora del comercio local”.

Esta postura de Fedepalma y ACZA, señala, “ha vuelto a cobrar relevancia en el municipio tras el pleno municipal celebrado el miércoles 30 de octubre de 2024, en el que se abordó una vez más la solicitud, que ha generado un gran malestar entre los comerciantes tradicionales de Los Llanos de Aridane”.

En este sentido, la presidenta de Fedepalma y ACZA, Carmen Koury Hernández, se apunta en la nota, reitera que “todos desean un municipio que atraiga más visitantes y, con ello, impulse el sector comercial. No obstante, considera esencial partir de bases sólidas que no perjudiquen al comercio de siempre, el cual sería el principal afectado si esta solicitud sigue adelante, ya que, hasta la fecha, solo beneficiaría a unos pocos.” “Debemos frenar esta petición ya,” indican ambas entidades, “y sentarnos a trabajar para lograr lo que el alcalde nos propuso en la primera reunión sobre este tema; es fundamental detener el proceso. No tiene sentido proponer una mesa de trabajo cuando ya no haya nada que hacer y la decisión sea irreversible”.

Actualmente, se agrega en la nota, “los pequeños comercios de menos de 300 metros cuadrados pueden abrir todos los días del año, y existen muchos casos de pequeños establecimientos que, de aprobarse esta medida, podrían verse obligados a cerrar y despedir a sus empleados. La situación se tornaría insostenible, especialmente considerando que los domingos representan días de buena venta para estos negocios, los cuales se verían gravemente perjudicados con la apertura de las dos empresas que han solicitado esta medida. Asimismo, el mercadillo del agricultor, que se instala cada domingo para apoyar a los pequeños agricultores, también resultaría afectado”.

“No estamos en contra del crecimiento del municipio, pero este debe surgir desde el consenso, la toma de decisiones conjunta, un trabajo previo y el bienestar de la mayoría”, señalan ambas entidades.

En la anota se señala que “en la reunión previa entre Fedepalma, ACZA y el alcalde, Javier Pérez Llamas, se propuso un plan de trabajo, una estrategia que permitiría comenzar a desarrollar la visión de municipio que se desea, pero siempre y cuando se retire esta solicitud. De esta manera, se podría dotar al comercio tradicional de nuevas herramientas, estrategias e incluso ayudas que les permitan aspirar a abrir más días, algo que en la actualidad solo pueden hacer las grandes superficies debido a su capacidad para contratar más personal, una opción que los pequeños comercios no pueden permitirse en la situación actual.

Con la labor que realizamos, conseguimos beneficiar a todo el sector comercial, incluso a quienes no son nuestros asociados, algo que debe tenerse en cuenta, señalan desde ACZA“.

Según la información “disponible”, añade, “la Zona Comercial Abierta (ZCA) de Los Llanos de Aridane cuenta con aproximadamente 250 establecimientos comerciales a pie de calle, de los cuales ACZA tiene asociados a 180 comercios, representando un 72% de la ZCA de Los Llanos de Aridane. Mientras tanto, esta solicitud para ser declarada zona de gran afluencia turística ha sido impulsada únicamente por 2 establecimientos”.

“Debemos defender la ZCA del municipio, ya que se invierte mucho dinero en la dinamización de las calles, y ahora se pretende beneficiar a establecimientos que no forman parte del comercio tradicional, el cual debería ser el fin último de un proyecto que se está desarrollando en toda Canarias y que parece no estar siendo valorado aquí. El comercio tradicional es el que da vida y color a las calles; trabajemos para fortalecerlo y dotarlo de herramientas que lo preparen adecuadamente antes de considerar la declaración de zona de gran afluencia turística”, señalan desde ACZA y Fedepalma.