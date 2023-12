El Hospital Universitario de La Palma participa en el 'XIV Congreso Nacional GeSida 2023'

El Hospital Universitario de La Palma, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha participado en el XIV Congreso Nacional GeSIDA 2023, celebrado del 23 al 29 de noviembre en A Coruña, con intervención del enfermero experto de la Unidad de Atención Especializada de ITS del centro hospitalario, Julio Morais, indica el citado departamento regional en una nota de prensa.

Estructurada en ponencias, mesas redondas y comunicaciones, señala, la cita congresual es un punto de encuentro de referencia en el que investigadores y profesionales de la salud en el ámbito del VIH comparten conocimientos y experiencias, y establecen nuevas colaboraciones. En esta edición, ha estado centrada en los últimos avances en ciencia clínica y básica relacionados con esta enfermedad.

Julio Morais, añade, de la Unidad de Atención Especializada de ITS del Hospital Universitario de La Palma, intervino en la mesa redonda GeSIDA-Seisida sobre Abordaje interdisciplinar integral de las ITS. En su exposición, el profesional del Hospital Universitario de La Palma, se centró en la figura de la enfermería experta y su impacto en la calidad de la asistencial en la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS), así como en el cuidado de las personas que viven con VIH.

En la mesa redonda también intervinieron los profesionales Lucío García-Fraile, de la Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid), Cristina Epalza. Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Servicio de Pediatría, Hospital 12 de Octubre (Madrid), y José Luis Blanco, del Hospital Clinic, (Barcelona). Moderaron la mesa José Antonio Pérez Molina, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), y Mar Vera, del Centro Sanitario Sandoval (Madrid).