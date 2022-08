Leo en la prensa nacional que el ejército chino es muy agresivo y peligroso y puede invadir Taiwán en 2027. Primero creo que si el ejército chino es tan peligroso y agresivo o viceversa puede, invadir Taiwán, una pequeña isla china por más señas, cuando le venga en gana. Segundo si el plan es invadirla en 2027 la peligrosidad no es tan inminente y la agresividad ya se verá. Tercero, y aquí sí que voy al lío, me parece que la misión de cualquier ejército es precisamente la de ser al menos pelín peligroso, que lo de agresivo por lo visto sólo lo son los chinos y los rusos, los demás por lo que se ve lanzan sus misiles cargados de magnolias, vamos, que son una especie de ong o si ustedes quieren, ejércitos pacifistas, la mayor contradicción posible. Veo más agresivas las potencias occidentales que invadieron China en 1900 a sangre y fuego, por ejemplo. Adoro nuestra UME y sus tareas humanitarias, se los he dicho personalmente cuando estuvieron aquí en La Palma del volcán a algunos de sus miembros, pero que Europa y su UE sean una especie de museo militar con un ejército naive en los tiempos que corren, me hace temer que si alguna vez somos atacados tendremos que volver a defendernos a pedradas. Un amigo mío alto en cinismo dice que por eso hacemos tantas paredes. Y a mí no me miren que soy más pacifista que un garbanzo precocinado.