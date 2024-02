La autoestima no es un ‘rent a car’

Como lector, que es cosa de otros, y no como autor, que es asunto privado, me han pedido consejos sobre cómo escribir, y yo les digo que a juzgar por lo que he leído y admirado, hay que escribir sobre hechos diferenciales, es decir, sobre aquello que nos personaliza y por tanto puede ser revelador para uno mismo y para los demás. También cuando ensalzamos nuestra isla deberíamos hacerlo destacando nuestros hechos diferenciales, aquello que la hace especial y diferente. Y no me pidan que los diga, que a mí no me pagan por eso ni el CIT ni el Cabildo y hacen bien, simplemente apelo al Tezanos de Radio Macuto, y me consta que la autoestima del palmero está subiendo como la espuma, sobre todo la de aquellos que han salido fuera, que han viajado y por tanto pueden establecer comparaciones sobre todo si también han viajado por nuestra isla y recorrido los caminos de este pequeño y heterogéneo continente. Esos sin dejar de apreciar la belleza de las otras islas ya se han bajado del ooooh, oh, cuánto turismo en Tenerife, oh, La Gomera, oooh, El Hierro, ooh, Las Palmas, qué puerto, oh, Lanzarote, qué industria turística, oh, sí, ya se van bajando del oooh sobre lo ajeno y valoran cada día más todas esas cosas que tenemos y que repito, no voy a decir. A un pariente pesado que me daba la vara le recomendé para fastidiarlo y que volviera a los lugares donde están los basureros, y le gustó tanto que hizo unas fotos y ganó un premio en National Geographic y es que en La Palma hasta lo feo es bonito, este eslogan es la segunda vez que lo recomiendo y se los doy gratis para el ínclito Fitur.