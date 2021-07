Camarón de la Isla Bonita

Con tremendo despliegue de publicidad se ha estrenado Operación Camarón, se han enterado hasta los monjes shaolín. Muy oportuno el título en un momento en que el virus se ha venido arriba haciendo bueno el refrán aquel de “camarón que se duerme se lo lleva la corriente” y por lo visto eso nos está pasando con el covid, nos dormimos en la laurisilva. Un amigo dice que si en la Edad Media hubiese habido botellones, cumpleaños y viajes de “estudios” la humanidad no hubiese sobrevivido a la peste negra. No sé si sobreviviremos a la parranda del virus pero está claro que si no sobrevivimos no será por falta de diversión.