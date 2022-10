Una cosa es predicar y otra dar trigo

Ya había comentado nada más descansar el volcán el inefable Morcuende que en ese momento comenzaban los verdaderos problemas, y en eso estamos. Nuestro volcancito de las narices sigue generando más noticias cada día de las que podemos asimilar. Está la prensa de toda la vida ahora digitalizada, está todo lo que circula por la red y están los bares, fuente de información afiliada a Radio Macuto, donde solemos ver la temperatura real del postvolcán. Y varias veces he oído la conversación donde alguien afirma que si todas las cantidades que desde el principio se asignaban a los afectados por el Tajogaite se sumaran prácticamente todos serían millonarios. Habría que ir a las hemerotecas y sumar dichas cantidades dividiéndolas luego por el número de afectados, pero se escucha en los susodichos bares y mentideros palmeros que muchos afirman no haber cobrado nada, o sólo una parte y otros que pagan el alquiler gracias a Cáritas. Una vez comenté que las diferentes instituciones también se financiaban y por eso y por considerar que la burocracia garantizaba derechos, tardaban en hacer efectivos los pagos y demás, pero que el dinero público era duro pero seguro, y me miraron como si fuera un agente de los servicios secretos del Cabildo, así que más nunca, hermanazo. Y que conste que considero que uno de los mayores fracasos de la democracia es no haber conseguido simplificar los trámites burocráticos. Paz para ustedes y para mí un pulpito a la gallega.