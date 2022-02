Aquel Día de Indianos había tanta gente en la ciudad que un amigo mío perdió a la novia y no la encontraron más nunca, hay quien dice que la vieron entusiasmada con un noruego que tenía un yate mal aparcado en el puerto y que se fue con él para su país y que era tan hermosa que los polos comenzaron a derretirse cuando ella llegó y ese fue el origen del cambio climático.

Aquel Día de Indianos todo el mundo me saludaba, sobre todos los colocados, y algunos después de darme un abrazo y decirme que me querían mucho me llamaban hijo de la grandísima, lo cual como muestra de cariño no deja de ser reconfortante.

Aquel Día de Indianos volvió a arder otra vez en todos los rincones de mi ciudad, El Cuarto de Tula, incluso, con la colaboración de algún bombero.

Aquel Día de Indianos los baños portátiles se ahogaron en ríos de cerveza.

Aquel Día de Indianos me marqué unos ridículos pasos de baile y comprendí lo que se siente cuando uno no es Fred Astaire ni cosa que se le parezca.

Aquel Día de Indianos hasta los racistas más recalcitrantes aplaudieron a la Negra Tomasa.