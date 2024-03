Fallas y mosquitos

Al parecer al IGME (Instituto Geológico y Minero de España) le encanta tener acongojados a los palmeros, y como si no tuviéramos bastante con el volcancito y demás desgracias se sacan de sus sofisticadísimos métodos de análisis de lo que pasa debajo de nuestros pies, un estudio que afirma, sí, afirma con un par, no supone o teoriza o ‘hipotiza’, que tiene localizadas no una falla, como han afirmado aquellos vendedores de seguros de hace bastante años, sino dos, dos fallas y nos dicen exactamente su kilometraje, su velocidad de desplazamiento al año etc., vamos, habla de viviendas agrietadas que confirman su análisis y esto además se publica en un diario generalista peninsular de gran tirada que a su vez se hace eco del estudio publicado en una revista científica. Espero que los científicos que con tanta exactitud nos acongojan no sean de los productores de los que antes del Tajogaite nos decían que iba a ser la cuarta parte del Teneguía, se equivocaban en el lugar de erupción y tenían el semáforo en amarillo cuando llegó el gran pepinazo. Curioso que en un momento en que el turismo comienza a arrancar en la isla y se debate el modelo de desarrollo del mismo, se publique la sadomasoquista noticia. Menos mal que los políticos piden control sobre la entrada de mosquitos, sí, mosquitos en Canarias, no sea que alguno de estos zumbones chupópteros pique a algún científico de estos empeñados en amargarnos los periodos de sosiego entre volcán y volcán. Cuando las cosas pintan mal siempre aparecen noticias de catástrofes, escándalos y ahora faltan los alienígenas, aunque ya Netflix está en ello. Y sinceramente creo que estas fallas ya no son lo que solían ser, ni siquiera las de Valencia.