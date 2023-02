Los vulcanólogos siguen fluyendo, como el pensamiento metafísico de la New Age, y ahora estudian la fluidez de la lava del Tajogaite. Indudablemente la fluidez de la lava palmera es una metáfora perfecta, una metáfora a huevo, como se dice en los bares, últimos templos de lo políticamente incorrecto, una metáfora perfecta de nuestra isla donde las cosas comienzan fluyendo ligeras y veloces como la lava del volcancito de las narices y luego se van ralentizando, volviéndose espesas, viscosas y lentas. Así la gran cantidad de fondos de ayuda, de regeneración, de empleo, de reconstrucción y de la madre de todos los tomates que comienzan fluyendo, fluyendo, y luego la burocracia y otros etcéteras los van ralentizando y les cuesta mucho llegar adonde tienen que llegar, y así muchas cosas que fluyen y se van ralentizando en plazos, trámites, informes, reuniones y despachos etcétera. Así fluyen carreteras, obras, subvenciones, proyectos maravillosos y otras encomiendas de las que yo me contagio y comienzo este artículo fluyendo, fluyendo, y al final me voy poniendo espeso, espeso, y cuando me vengo a dar cuenta estoy paralizado en plan malpaís o delta lávico y mi mujer me dice: “Eres un político desperdiciado”.