Dicen que las matemáticas lo explican todo, incluido el déficit, la inflación y los balances, pero mi vida es un imposible matemático: pasé mis primeros 6 años en Orense, luego 20 en Mazo, 16 en Breña Baja, 6 en Breña Alta, 20 en Santa Cruz, 2 en Los Sauces, 2 en Barlovento, 2 en Puerto Naos, 6 en República Dominicana, 2 en Tacoronte, 2 en Laguna, 3 en Santiago de Compostela, 1 como poco en Puntagorda y sin contar 16 meses de mili ni las mil noches en hoteles por trabajo ni otros etcéteras como algún verano trabajando en Inglaterra, y salen 88 años y yo ‘sólo’ tengo 78 con lo cual resulta que le he robado a la vida 10 años lo cual es matemáticamente imposible y tampoco me sirve de consuelo ni me ayudará a pagar las facturas , además si cualquiera de ustedes saca cálculos sobre su probabilidad de existir verían que son consecuencia de una serie de sucesos aleatorios como que sus antepasados se conocieran, que determinados espermatozoides ganaran la carrera de Fórmula 1 genética, que estén aquí en este tiempo y lugar precisos, todo ello parece más un milagro, o como se decía antes, pura chiripa, así que disfrútenlo ruidosamente o súfranlo en silencio si ese es el caso y sus señorías lo tienen a bien.