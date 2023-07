Como parte contratante de la segunda parte, bueno, con perdón del gran Groucho Marx, siempre me consideré marxista por los hermanos Marx, pues me imagino que la parte contratante de la primera parte son los muy prolíficos gobiernos que nos gobiernan, es decir Cabildo, Ayuntamiento, Canario, Central, Europeo, no sé si me olvida alguno, digo que como parte contratante de la segunda parte y nunca segundas partes fueron buenas, salvo como diría Groucho en el fútbol, donde a veces son mejores sobre todo si para desaprensivos y racistas hay insultos al árbitro o a Vinicius, pongamos por caso, como digo para los sufridos votantes de todo el arco, es un clamor que los recién nombrados alcaldes tengan a bien tener, como primera parte contratante, un detallito con la sufrida segunda parte contratante como, por ejemplo, bajar ese impuesto que no acabamos de entender del todo, el IBI, que no para de crecer y eso que ya hemos pagado las correspondientes plusvalías por nuestros pisitos y está bien pagar agua, luz, basura, automóvil etc., pero el IBI nos pone a cantar flamenco bajo la ducha a base de ‘ayayayayyyyy’ y tampoco pedimos demasiado, pero un detallito de vez en cuando no creo que haga daño a los señores contratantes de la primera parte en estos tiempos postpandémicos y postvolcánicos. Tengan piedad.