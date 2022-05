Reunida en sesión plenaria la fundación República Friki para premiar a los grandes personajes del año, y como aquí no tenemos Príncipes ni Princesas de Asturias, hemos decidido llamar a nuestro premio Príncipe Alberto, pues príncipes Albertos sí que tenemos un montón en nuestra isla. Y aquí van nuestros premios: Príncipe Alberto a la mejor performance del año para el Equipo A por el rescate de los podencos. Príncipe Alberto a la mayor metedura de pata a aquellos señores que vinieron al volcán y comentaron que habían estado ya en las siete islas y nadie les había hablado de la octava isla, La Palma. Príncipe Alberto de cero en geografía a los que nos llamaban con mensajes de apoyo confundiéndonos con Las Palmas o Palma de Mallorca. Príncipe Alberto profeta del almendruco a los que nos dijeron que la isla se iba a hundir el 30 de octubre en plena erupción y luego tan panchos. Premio Príncipe Alberto de las ciencias cogidas por los pelos al vulcanólogo que dijo que el volcán iba a ser la cuarta parte del Teneguía. Para la entrega de premios hemos invitado a Will Smith y no nos hacemos responsables. Que conste en acta que si los premiados no se presentan nos cogeremos nosotros todos los premios, que méritos nos sobran, y para quien no le guste un príncipe Alberto tenemos un bienmesabe.