Turismo alienígena

Parece que vuelven los ovnis, covnis (Cacharros volantes no identificados) según mi amigo Paco. Siempre han volado sobre La Palma como Pedro por su casa y según parece con bases submarinas e incluso taller de reparaciones en algún lugar de la Caldera que ni siquiera el gran Ángel Palomares sería capaz de encontrar. Un amigo con cierta retranca me dice que donde más abundan los avistamientos es en zonas de bodegas. Incluso me dicen que un bodeguero de Lodero los invita de vez en cuando a un buen tenderete con timples de por medio y todo. Un científico dice ahora que el encuentro oficial con los extraterrestres se producirá a mediados de siglo. Hay quien cree que si no han aterrizado ya en el Aeropuerto de Mazo es por los precios del bar y todo el tinglado de Aena y tiene su lógica el argumento, me consta. Un amigo conspiranoico me dice que el reciente incendio del Valle fue provocado por una colilla tirada desde un ovni con forma de puro, que son para fumadores. Creo que es un infundio de las aseguradoras para no responder de los daños y cargárselos a la Confederación Intergaláctica, que vaya usted a saber.