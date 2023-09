El PSOE lamenta que Barlovento “arranque el curso sin Escuela Infantil pese a las continuas promesas del alcalde del PP”

El PSOE, en una nota de prensa, señala que “el curso escolar ha arrancado en Barlovento un año más sin disponer de Escuela Infantil, a pesar de las reiteradas promesas del alcalde del Partido Popular, que vendió como un logro de su Gobierno la educación gratuita para los niños y niñas de 0 a 3 años del municipio”.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Barlovento, Amairany Francisco, quien lamenta que “se trata de una nueva venta de humo del regidor popular, con un tema tan sensible como la escolarización de nuestros pequeños. La realidad”, prosigue, “es que seguimos siendo el único municipio de la isla de La Palma que no dispone de infraestructuras educativas para los más pequeño, con edades comprendidas entre 0 y 3 años”.

Recuerda que fue “una de sus grandes promesas electorales, de la que, tras más de una semana de iniciado el curso escolar, no sabemos nada. No hay ni rastro de esta escuela, que es una demanda de Barlovento desde hace años”, subraya la concejala socialista, quien concretó que “en total había entre 8 y 10 alumnos matriculados, y el resto ni siquiera formalizó la solicitud al no tener seguridad de que el proyecto saliese adelante y por no arriesgarse a quedar sin plaza en otros municipios”.

Mientras tanto, apunta Amairany Francisco, “son los municipios vecinos, como San Andrés y Sauces, los que tienen que resolver la papeleta a Barlovento, ya que su Escuela Infantil acoge a los niños y niñas de nuestra localidad que no han podido comenzar el curso escolar aquí”. “Esta nueva promesa incumplida se suma a la lista junto con la del eterno techado de la cancha del CEO Barlovento”, añade la concejala socialista, quien recalca que su grupo municipal “también ha solicitado que se cubra la vacante de conserje del CEO Barlovento por considerarlo de importancia para el mantenimiento del centro”.

La portavoz socialista lamenta que “el Gobierno del Partido Popular en Barlovento no tiene entre sus prioridades promover la educación pública y de calidad en el municipio ni cooperar con las familias para facilitar la conciliación, mientras continúa gobernando desde la improvisación y los fuegos de artificio”.

“Para el PSOE de Barlovento, la educación pública y de calidad es la mayor de las garantías para que nuestro municipio avance, alcance las cotas de desarrollo socioeconómico que se merece y logremos construir entre todas y todos una sociedad más libre, igualitaria y avanzada”, concluye.