El PSOE advierte de que “la gestión chapucera” del Campus de Verano “deja a muchas familias de Breña Baja sin este servicio”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja, señala, ha mostrado su “indignación ante la gestión chapucera por parte del Gobierno municipal del Partido Popular (PP) de la Escuela de Verano, que ha despertado un malestar profundo entre muchas familias, que no entienden cómo se puede promover esta actividad, que es capital en el período estival para la conciliación laboral, sin unas bases ni fechas de inscripción de esta iniciativa costeada con fondos públicos ignorando el procedimiento administrativo más básico”.

La portavoz del PSOE, Ana García, añade, solicitó información sobre este hecho en el último pleno, donde además de trasladar “este grave malestar ocasionado a la ciudadanía de Breña Baja”, exigió explicaciones de los motivos por los que “no existe una convocatoria pública, ni bases para conocer los criterios baremados de acceso a la Escuela de Verano, ni plazos de inscripción, dotación presupuestaria o criterios de exclusión”.

Ana García señala que el concejal responsable del área Francisco Martín “confirmó en pleno que solo estuvo abierta la inscripción a través de un formulario google y no por registro de entrada, durante una sola hora, según argumenta el concejal ‘por el aluvión de inscripciones’, lo que frustró la participación de muchas familias que desconocían que se había abierto la inscripción”.

La concejala socialista destaca que “lo más grave es que al no existir unas bases no hay garantías de que los niños y niñas de Breña Baja puedan acceder en igualdad de condiciones a la Escuela de Verano”. “La realidad es que muchas personas que realmente lo necesitaban, se han quedo sin poder beneficiarse de este servicio”, añade la concejala.

Ana García indica que otros ayuntamientos de La Palma, como los de Puntagorda y Fuencaliente, que se acogen también a los fondos Corresponsables del Estado para financiar la Escuela de Verano, “actúan con plena transparencia, al contar con bases, hacer una convocatoria pública, con un plazo de inscripción de al menos una semana, y publican la lista de los admitidos”. “En Breña Baja, en cambio, no sabemos lo que se está ocultando actuando de esta forma tan aleatoria, improvisada y chapucera con dinero público, que además no podemos fiscalizar porque hemos pedido las memorias económicas de los dos ejercicios anteriores y no se nos ha facilitado”, agrega.

Ana García lamentó, además, “las faltas de respeto constantes a las que el alcalde de Breña Baja Borja Pérez está sometiendo” a su grupo durante las sesiones plenarias, “poniendo de manifiesto el nulo talante democrático con el que dirige la Corporación”. En esta ocasión, la concejala socialista aseguró que “esta actitud estuvo a punto de llevarles a abandonar la sesión plenaria, que no lo hicimos por respeto institucional”. “Respeto -advirtió- que no vamos a consentir que nos siga faltando en el seno del Ayuntamiento”.

“Como viene siendo habitual, el Grupo de Gobierno del PP calificará esta nota de prensa como mentira. Invitamos al PP de Breña Baja a acompañar entonces sus declaraciones con pruebas de que se falsea la realidad. Es decir, con las bases de la Escuela de Verano 2024 aprobadas en pleno con anterioridad (realmente no existen) y también los listados baremados y con puntuaciones con registro de salida en Junio para el alumnado admitido, en lista de espera y no baremado (también inexistente). En cuanto al comportamiento y falta de educación solo hay que ver el pleno del 08/08/2024 publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Breña Baja para tomar nota”.

El PSOE de Breña Baja anuncia que va a solicitar “un informe jurídico sobre el proceso llevado a cabo en la puesta en marcha de la Escuela de Verano, cuyo encargo tampoco se ha sometido a licitación pública y se lleva realizando sin licitar a pesar de las advertencias del Área de Intervención desde al menos 2021”.