El PSOE denuncia “el despilfarro de 720.000 euros en pistas de pádel” mientras no se atienden las prioridades de Breña Baja

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja ha rechazado los remanentes que ha presentado este miércoles en pleno extraordinario el Gobierno del Partido Popular, con más de dos millones de euros de financiación que “no atienden a las prioridades del municipio y destina 720.000 euros a la construcción de cuatro canchas de pádel en Los Cancajos”, informa el PSOE en nota de prensa.

La portavoz socialista, Ana García, lamenta “esta falta de visión, cuando existen prioridades básicas sin cubrir para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y desarrollar la actividad socioeconómica del municipio”. “Para nuestro grupo, con la aprobación de esta modificación del presupuesto, se pone de manifiesto que Breña Baja sigue padeciendo una gestión irresponsable, centrada en lo anecdótico, frente a atender a la auténtica transformación del municipio. No se ha analizado siquiera la demanda de este deporte en la población local o en nuestros visitantes u otras fórmulas de financiación, pero se invierte en él más que en cualquier otro deporte”, subraya.

Para el PSOE es “inconcebible que se destinen 720.000 euros para cuatro pistas de pádel en Los Cancajos que, aunque ya llevan años barajándose, era en un proyecto de cantidades mucho menores. De cualquier idea, el Grupo de Gobierno acaba proponiendo un proyecto exagerado, alejado de la realidad del municipio y así nos encontramos con que luego no pueden ejecutar, mantener o dinamizar”.

“Recordamos que con estas canchas de pádel se va a invertir siete veces más dinero de lo que se necesita para terminar el Centro de Salud, si es que alguna vez se termina por parte de este ayuntamiento. Mientras que, paradójicamente se sigue sin intervenir en la mejora de los acerados; en la limpieza, embellecimiento y conservación de Los Cancajos o de nuestro patrimonio, en la Casa de la Cultura o en la Sociedad de San Antonio; en las plazas y los parques infantiles municipales que no están en condiciones. No hay canchas techadas para que juegue la juventud o haga deporte, pero estas canchas de pádel tendrán dos pistas techadas. En definitiva, no tenemos instalaciones deportivas para un gran sector de la población. Pero al parecer, ahora, son urgentes las canchas de pádel en Los Cancajos, en un Parque de Ocio que lleva la friolera de 13 años en obras, con aplazamientos, aumentos en el presupuesto y cambios desde su proyecto inicial”, argumenta Ana García.

“Nos tememos que mientras que el Gobierno municipal de Breña Baja apueste caprichosamente dejando de lado las demandas de la población, las necesidades básicas, el mantenimiento de las infraestructuras existentes y la dinamización económica real, el municipio continuará estancado y adormilado. El PP de Breña Baja ha aprobado en solitario una modificación de crédito, perdiendo una oportunidad de oro, desoyendo a la oposición y a la población. Desde el PSOE hemos repetido hasta la saciedad que se ajusten a la realidad en ruegos, mociones de propuestas y notas de prensa. Está por ver, si las cuatro pistas de pádel solucionarán el problema de Los Cancajos, que se ha dejado de lado durante muchos años y ahora se quiere revivir a golpe de talonario”, concluye.