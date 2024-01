El PSOE señala que el “esperpento” del pleno del Centro de Salud de Breña Baja muestra “la incompetencia” del Gobierno municipal

De “esperpento” ha tildado el PSOE de Breña Baja esta “especie de vodevil” en que “ha convertido el Grupo de Gobierno del Partido Popular el pleno extraordinario y monográfico dedicado al Centro de Salud del municipio, donde no se ha aportado ninguna solución para las obras del edificio contratadas por el Ayuntamiento y paralizadas desde hace casi un año para tener un centro de salud digno de una vez. El pleno convocado solo trató sobre un posible nuevo edificio sin aportar ni un solo documento, proyecto o comunicaciones que pudiésemos comprobar antes de debatir. Como siempre, castillos en el aire y excusas a los que nos tiene acostumbrados el alcalde, Borja Pérez y que esta vez han sido retransmitidos en 3 horas de pleno para finalmente no llegar a una sola solución”. Así lo ha puesto de manifiesto Ana García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Breña Baja, quien añadió que, “en este espectáculo bochornoso, el PP se dedicó exclusivamente a sacar balones fuera, esquivando abordar la situación real del edificio, para ocultar su nula capacidad de ejecución de obras”.

En cambio, indica que “CC ha tratado de llevarse el supuesto mérito de una preocupación por la salud de la población y del centro de salud, si bien no ha preguntado ni una sola vez en pleno en 2023 por este asunto. Un capítulo más que se suma a una veintena de años, en que la salud de la población de Breña Baja se ha usado como arma arrojadiza entre PP y CC. Algo parecido ya ocurrió en 2021, también escenificado en prensa”, añade.

“La realidad -prosigue la concejala- es que hemos asistido a una sesión plenaria inútil, sin consenso, dedicada a escurrir culpas que pagamos la ciudadanía porque la situación del edificio es ahora peor que en 2021. La obra licitada y contratada por el Ayuntamiento en 2022, anunciada por el alcalde a bombo y platillo, seguirá parada. Por si fuera poco, durante este tiempo, han surgido humedades y moho, a consecuencia de las obras y de la mala ventilación. Ahora mismo, el centro de salud es una instalación que no reúne condiciones aceptables. Obvio a la vista de todos”.

“Solo un milagro conseguirá que se acabe esta obra de 71 m2 en 2024. En cambio, un posible edificio nuevo no estará ni para 2027, ya no está siquiera en presupuestos autonómicos para este año”.

Ana García señala que “nos tememos que falta de liderazgo, celeridad y capacidad de gestión condena a la población de Breña Baja a no poder disfrutar de obras y actuaciones prometidas durante años, promesas eternas, como acerados, remodelación de Los Cancajos, el parque de ocio, el local social de El Socorro y un largo etcétera. Como colofón ahora, el centro de salud, que como afecta a toda la ciudadanía del municipio, hace visible y palpable un problema de gestión que ya no puede ser ocultado. La cuestión es si podemos esperar uno, dos o cinco años en un edificio en malas condiciones o seguir soportando la falta de privacidad y de espacio. Y si por ende, podemos seguir prescindiendo de servicios elementales, pero para los que se ha tenido 12 años, sin que nada avance”.

“La política en la que creemos es la que aporta soluciones, no la política de declaraciones grandilocuentes y cero resultados. En este pleno deberíamos haber discutido cómo solucionar un problema de salubridad creado por las actuaciones del ayuntamiento. Si realmente se apuesta por un edificio nuevo lo celebramos, pero mientras llega, debemos recibir atención sanitaria en un edificio adecuado, no con paredes exteriores de pladur por las que entra la humedad y hay que barrer las paredes del moho. Si el ayuntamiento asumió una competencia impropia ahora se resuelve. No se escurre el bulto”.

La ampliación del edificio actual se volverá a licitar por parte del Ayuntamiento, puesto que se ha incumplido contrato, por lo que es muy difícil que se termine la ampliación antes de 2025. Nos sorprende que partidos que forman Gobierno en Canarias conjuntamente como son CC y PP no estén a la altura de las necesidades de vecinos y vecinas o de interlocución con sus propios parlamentarios“.

“No propusieron ni un solo céntimo o enmienda en los Presupuestos autonómicos para la programación de un nuevo Centro de Salud pero ahora escenifican en pleno y en prensa un gran interés. En cambio, el día a día de los usuarios y trabajadores del centro de salud es inaceptable. Lo que empezó siendo por una mejora acordada con el anterior Área de Salud y así figura en hemeroteca, ha empeorado el estado del edificio, de la privacidad y del servicio, además de sobrepasar substancialmente el presupuesto licitado inicialmente. Desde el PSOE seguiremos reclamando una solución y que las sesiones plenarias sean un verdadero debate democrático. Así es como entendemos que se defiende el interés general de la ciudadanía de Breña Baja. Vean el pleno del 11/01 y lean las últimas declaraciones de unos y otros. Saquen sus propias conclusiones”.